"La cura come elemento fondativo delle pratiche spaziali": dal Cnr-Iriss un modulo didattico al Master su "Città di Genere"

La Ludoteca del Registro. it, l’iniziativa del Cnr di Pisa che da oltre un decennio è dedita all'educazione digitale di piccoli e giovani internauti, ha messo a punto un questionario per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, per indagare sul loro interesse per le discipline Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e per comprendere il divario di genere in questo ambito nella scelta del percorso universitario