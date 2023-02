11/02/2023

Cartolina dello spettacolo

Il Cnr partecipa quest'anno all'ormai tradizione formula di Maria Eugenia D’Aquino di rivelare sulla scena storie, testimonianze di donne che hanno scolpito il cammino della scienza e della conoscenza, in collaborazione con le figure e le istituzioni più rappresentative nell’ambito dell’affermazione delle donne nel progresso scientifico. Quest’anno il palcoscenico di ScienzaInScena celebra l’importante ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, l'11 febbraio, Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, portando alla ribalta due scienziate, Donella Meadows e Alice Hamilton, due figure chiave nella sostenibilità ambientale, nella salute e sicurezza nel mondo del lavoro, che hanno avuto una loro visione da cui si sono lasciate guidare, sfidando posizioni scientifiche consolidate, aprendo campi di ricerca inaspettati laddove si parla di ambiente, di salute umana e di sviluppo sostenibile, laddove sembra che la scienza debba essere separata dalla politica.

Lo spettacolo teatrale è a cura di e con:

Cristina Mangia, fisica ambientale, ricercatrice al Cnr, Sabrina Presto, fisica, ricercatrice e divulgatrice al CnrR, Sara Sesti, matematica ricercatrice in storia della scienza, Maria Eugenia D’Aquino elaborazione scenica, regia e interpretazione.

Produzione Pacta. dei Teatri, in collaborazione con Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr-Isac, Associazione donne e scienza, D.i.Re -Donne in rete contro la violenza, LUD - Associazione per una libera Università delle donne, Creis - Centro ricerca europea per l'innovazione sostenibile

Per informazioni:

Sabrina Presto

Cnr-Icmate

Via all'Opera Pia 15, c/o Unige-Dicca, 15145 Genova

sabrina.presto@cnr.it

0103536025

Lo spettacolo è inserito nella sesta edizione del Festival di Teatro e Scienza a Milano.



Festival ScienzaInScena Es-ATTO, diretto da Maria Eugenia D'Aquino, che si terrà a Milano dal 3 al 19 febbraio 2023, patrocinato da Politecnico di Milano, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima Cnr-Isac, D.i.Re -Donne in rete contro la violenza, Associazione donne e scienza, LUD - Associazione per una libera Università delle donne, Creis - Centro ricerca europea per l'innovazione sostenibile, Department of History University of California, Berkeley, Civico Planetario di Milano, Università di Camerino, Teatrino della Meraviglia di Trento, enciclopediadelledonne.it,

Inaf- Istituto nazionale di astrofisica, Legambiente

Ufficio stampa:

Giulia Colombo

Pacta . dei teatri

giuliacolombo.stampa@gmail.com

