Il Cnr è impegnato nell’applicare e sostenere i principi dettati dalla Carta Europea per la libera circolazione della conoscenza. Oltre ad aver ufficialmente aderito alla ‘Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities’ l’Ente è coinvolto in attività di cooperazione con alcuni dei principali attori del sistema nazionale ed internazionale con l’obiettivo di definire strategie e politiche di sostegno all’accesso aperto all’informazione scientifica.

