Donne, materiali e sostenibilità: una soluzione alle sfide del futuro

02/12/2024

Venerdi 29 novembre 2024, Presso la Biblioteca dell'Area Territoriale della Ricerca del Cnr di Bologna si è tenuto l’evento “Donne, Materiali e Sostenibilità”, patrocinato dall'Associazione Donne e Scienza e Tetra Pak, organizzato da Manuela Melucci (Cnr-Isof) e Valeria Pignedoli (Mister Smart Innovation), e moderato dalla Silvia Beccari, ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima.

L’occasione è stata una opportunità per ascoltare le esperienze di lavoro, di vita e di leadership di donne che stanno facendo la differenza nella ricerca, nell’industria, nel trasferimento tecnologico nel sociale e nella cultura. Ricercatrici, innovatrici, imprenditrici e artiste hanno condiviso i risultati di progetti innovativi sullo sviluppo e l’impatto sociale di materiali, sostenibilità, tecnologie emergenti. La sinergia tra ricerca e impresa è emersa come esempio concreto di come strategia e visione condivisa tra pubblico e privato possano accelerare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

L’evento è iniziato con i saluti di Mila D’Angelantonio dell’Associazione “Donne e Scienza”, che ha evidenziato come il mondo della ricerca debba essere un modello per le Donne e gli uomini giovani e meno giovani, per comprendere che una società sostenibile ed equa è possibile. La tavola rotonda è stata aperta dall’intervento del direttore del Dipartimento di scienze chimiche e tecnologie dei materiali del Cnr (Cnr-Dsctm) Lidia Armelao, che ha sottolineato come le parole chiave dell’evento siano centrali e trasversali alle attività del Dipartimento. Le testimonianze del mondo della ricerca sono continuate con i contributi di Alessandra Sanson, direttrice del Cnr-Issmc e di Chiara Zanardi dell’Università di Venezia Ca’ Foscari, associata al Cnr-Isof. Per il mondo dell’impresa, Letizia Bocchi (Medica SpA), Maria Cristina Gherpelli (Ghepi srl), Silvia Rossi (Tetra Pak), hanno magistralmente evidenziato come il cambiamento sostenibile debba necessariamente essere alimentato dalla cooperazione tra mondo della ricerca e l’impresa, dal fact-checking e dal superamento del greenwashing. Le scelte e i percorsi raccontati dalle relatrici hanno evidenziato come fare ricerca e impresa “al femminile”, per quanto ancora dominato da stereotipi e dal soffitto di cristallo, possa essere un modello per le generazioni avvenire, e come non possa esserci una transizione ecologica senza una transizione sociale, che riconosca come le donne siano già state il motore di questo cambiamento, meritando un ruolo da protagoniste nel cambiamento culturale, sociale e ambientale che stiamo vivendo. All’evento sono intervenuti Michele Muccini, Presidente di Mister Smart Innovation e, Vittorio Morandi, Presidente dell’Area Territoriale della Ricerca di Bologna, che hanno condiviso riflessioni sul concetto di Sciencepreunership.

“La sostenibilità abbraccia anche le dimensioni umane, sociali e culturali: inclusione, pari opportunità e promozione della diversità. La parità di genere, infatti, non è solo un obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ma è essenziale per il raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” chiosa Manuela Melucci di Cnr-Isof, organizzatrice dell’evento.

L’incontro si è concluso con il coinvolgente concerto 'Evocation' del Maestro Beppe D'Onghia, accompagnato dalle suggestive illustrazioni di Serena Zaniboni, che ha sottolineato come l’emozione e l’umanità e la cultura siano il combustibile sostenibile che alimenta la metamorfosi necessaria per un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo.

