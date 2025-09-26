Notte Europea della Ricerca 2025
La Notte Europea della Ricerca è un'occasione imperdibile per avvicinare cittadini, studenti e "curiosi" di tutte le età al mondo della scienza, permettendo a ricercatrici e ai ricercatori di portare il proprio lavoro in luoghi non convenzionali, condividere le loro passioni e il loro impegno, illustrare risultati e traguardi, e ascoltare opinioni comuni, in particolare dei più giovani.
L'edizione 2025 è promossa in tutta Italia per venerdì 26 settembre: in questo Speciale trovate le tante iniziative CNR organizzate in numerose città, dalle piazze ai laboratori di ricerca.
Geometry Week for Kids (GWK)
Dal 22 al 26 settembre torna la “Geometry Week for Kids”: una settimana di laboratori scientifici dedicati ai più piccoli Il Cnr-Spin propone un’iniziativa unica nel suo genere, interamente pensata per i bambini della scuola primaria: cinque giornate di percorsi didattici interdisciplinari per avvicinare i più piccoli alla scienza attraverso il gioco e la sperimentazione. Ogni giorno sarà dedicato a un tema specifico, sviluppato attraverso laboratori interattivi della durata di circa 90 minuti, programmati in diversi turni mattutini e pomeridiani per ...
Il programma dell'Area territoriale della ricerca del Cnr di Pisa per la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori
Il 26 settembre una Bright-Night ricca di eventi al Cnr di Pisa che festeggia i 25 anni dalla sua fondazione: concerto dei Gatti Mézzi, presentazione di un giallo ambientato a San Cataldo, e tanti laboratori aperti. E il 25 settembre aspettando Bright, proiezione in collaborazione con cineclub Arsenale del film “Snowpiercer” all’Auditorium del Cnr. Quest’anno l’Area territoriale di ricerca del Cnr di Pisa festeggia i 25 anni dalla sua inaugurazione avvenuta il 6 dicembre 2000. Per festeggiare questo importante traguardo sarà proposto un ...
Le ricercatrici e i ricercatori dell'Area della Ricerca di Sassari per la Notte Europea dei Ricercatori 2025
Le ricercatrici e i ricercatori dell’Area della Ricerca di Sassari del CNR parteciperanno, su invito dell’Università degli Studi di Sassari, alla manifestazione SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights) - Notte Europea dei Ricercatori 2025. L’iniziativa promossa e finanziata dalla Commissione Europea ha lo scopo di avvicinare il mondo della ricerca alla cittadinanza, creando occasioni di dialogo, scoperta e confronto sulle sfide del nostro tempo in molteplici campi scientifici. La manifestazione si terrà nei giorni 25 e 26 ...
SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori: "Sardegna, un'Isola da Scoprire"
Il progetto SHARPER nasce per rispondere all’esigenza di valorizzare la figura dei ricercatori e delle ricercatrici e il loro ruolo nella società.Per raggiungere questo obiettivo l’idea centrale dei promotori di SHARPER è stata, fin dal 2013, quella di interpretare la Notte della Ricerca e dei Ricercatori come un’opportunità di festa per condividere con il grande pubblico le passioni che animano i ricercatori nel proprio lavoro. Scoprendo poi che queste passioni sono comuni a chiunque. SHARPER si è caratterizzato immediatamente per due aspetti ...
Luce: metodo di indagine nello spazio e nel tempo
La luce da sempre è stata uno degli elementi fondamentali nella nostra vita; infatti, attraverso la luce riceviamo calore dal sole e tramite la luce si attiva il processo di fotosintesi alla base della catena alimentare. Inoltre, da sempre la luce è stata uno strumento per spingere la propria conoscenza oltre le capacità fornite dal contatto diretto. Per esempio, tramite la rivelazione della luce da parte dell’occhio possiamo percepire quello che ci circonda fino all’osservazione delle lontanissime stelle. A causa di questa sua capacità, la luce è ...
Equilibri instabili: viaggio tra ADHD, natura e tecnologia
Durante la decima edizione di Street Science, l’evento promosso dall’Università di L’Aquila nel suggestivo parco del Castello Sforzesco, organizzeremo un laboratorio interattivo e coinvolgente dedicato alla scoperta dell’ADHD in cui, insieme all’illustrazione dei recenti progressi della ricerca e del ruolo fondamentale dell’epigenetica nello sviluppo di questa condizione, sarà dato spazio al gioco come strumento terapeutico. Attraverso il gioco, si intende promuovere il benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo, dimostrando come ...
NER2025: il programma di "Co.Science - Meet Research To Connect Science And Society
Per il secondo anno consecutivo, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori si arricchisce degli eventi del programma Co.Science: appuntamento con la scienza per tutti venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025 a Milano, Como, Varese, Busto Arsizio e Verbania. Il programma, coordinato dal Cnr, ha il patrocinio della Regione Lombardia. La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori si arricchisce anche nel 2025 degli eventi del programma "Co.Science - Meet Research To Connect Science And Society", programma che intende promuovere il dialogo tra i singoli individui, ...
SuperScienceMe "Research is your Elevation" - Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2025
La Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici "SuperScienceMe" si terrà il 26 settembre 2025 Questo appuntamento che si rinnova da 12 anni, vede l'Unical capofila insieme all'Università Magna Graecia, l'Università Mediterranea, l'Università della Basilicata, il CNR e la Regione Calabria. Il CNR partecipa con 16 strutture di ricerca, di cui sette in Calabria, tre in Basilicata e sei in Sicilia. SuperScienceMe "La ricerca è il tuo Elevamento" rivela la bellezza nascosta in ogni scoperta scientifica verso un più sostenibile e ...
Previeni e vinci!
Il tema della prevenzione oncologica verrà affrontato attraverso l'utilizzo di filmati, poster e questionari ludici per sensibilizzare verso stili di vita sani e corretta alimentazione. L'Istituto di ricerca genetica e biomedica (Cnr-Irgb) della sede secondaria di Sassari, si occuperà di sensibilizzare sul tema della prevenzione oncologica attraverso la conoscenza di stili di vita sani e una corretta alimentazione. Verranno illustrate le 12 regole del codice europeo contro il cancro e a questo scopo verrà proposto un gioco a quiz con piccoli premi, dal nome "PREVIENI ...
Il CNR alla notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici - SHARPER Genova 2025
Torna a Genova venerdì 26 settembre 2025 la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società e promossi dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie. Anche l'Area della Ricerca CNR di Genova è protagonista con un ricco programma di laboratori per le scuole e per famiglie, nell'ambito del progetto SHARPER, presente in 15 città italiane. A Genova, il progetto è coordinato dall’Università di Genova e dall’INFN – ...
Shape transition and mirror reflections: the secret language of nature explained to children
POP-UP CNR @ Street Science “Riflessioni allo specchio: simmetria, rottura di simmetria e chiralità” “Nothing in science has any value to society if it is not communicated, and scientists are beginning to learn their social obligations.” -Anne Roe American psychologist “We should not teach children the sciences; but give them a taste for them.” -J. J. Rousseau What is a shape-transition? What is mirror symmetry breaking? What is chirality? We will try to answer these intriguing questions which bridge chemistry, physics, mathematics as ...
Una non lezione di matematica sulla matematica
Nell'ambito della manifestazione "UnivAQ Street Science", manifestazione collegata alla notte dei ricercatori 2025, Davide Vergni, Dirigente di Ricerca del CNR IAC, propone un viaggio dentro la matematica, vista da una prospettiva diversa dal solito: non un insieme di numeri, lettere e formule difficili, ma un linguaggio vivo, che si è evoluto nel tempo e che ci aiuta a leggere e capire il mondo.
Quanta acqua "mangi"? Il consumo idrico in agricoltura e le possibili soluzioni per un futuro più sostenibile
L’agricoltura è la più grande consumatrice d’acqua al mondo. Ben il 70% dell’acqua dolce disponibile globalmente finisce nei nostri campi! Questo perché quando parliamo di acqua, le piante coltivate sono davvero esigenti. Per esempio, una sola mela può richiedere fino a 70 litri d’acqua per arrivare sulla tua tavola. E un chilo di grano? Fino a 1300 litri! Ma perché le piante sembrano così “sprecone” quando si tratta di acqua? Cosa può fare la scienza per aiutarle a essere più efficienti? Attraverso ...
"Trova il mutante, nutri il futuro". Quando i mutanti aiutano a salvare clima e cibo
La produzione di cibo sostenibile è fondamentale, soprattutto per nutrire 9 miliardi di persone entro il 2050. Le attuali abitudini alimentari, con un elevato consumo di carne, mettono a rischio sia l’ambiente sia la nostra salute. I legumi, in particolare il fagiolo comune, rappresentano un’ottima alternativa alle colture più impiegate per l’alimentazione: infatti, sono ricchi di proteine, fibre, vitamine e minerali, e contengono composti utili per prevenire malattie come obesità, diabete e problemi cardiovascolari. Inoltre, la loro coltivazione ha un ...
NER2025 - Dal Mediterraneo agli Oceani: un viaggio nella storia e nella letteratura tra quiz e cruciverba
Nell'ambito degli eventi del programma Co-Science - NER 2025 che si svolgono presso la Loggia dei Mercanti di Milano, il Cnr-Ismed è presente nel pomeriggio del 26 settembre, dalle 16:00 alle 18:00, con un’esperienza unica e stimolante! Sono, infatti, in programma una serie di giochi interattivi pensati per stuzzicare la vostra curiosità ed esplorare insieme temi affascinanti legati alla letteratura e alla storia: attraverso cruciverba appassionanti e divertenti e cacce agli intrusi, il pubblico sarà guidato alla scoperta di aneddoti e ...
SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori 2025: le attività di Cnr-Irbim Ancona
SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori 2025 Le attività di Cnr-Irbim - Ancona Il Cnr-Irbim di Ancona scende in piazza per il consueto appuntamento SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori Ed. 2025 per condividere con i cittadini i temi della ricerca scientifica e dell’innovazione. Biodiversità, Cambiamento climatico e Pesca Sostenibile sono i temi affrontati in questa edizione. Ecco tutte le attività organizzate delle ricercatrici e i ricercatori dell’IRBIM-CNR di Ancona BLUE MICROBES: IL MARE INVISIBILE Un mare ...
Le stelle della scienza illuminano il cielo di Bari (SHARPER ERN 2025)
Bari si prepara a una notte dedicata alla scienza e all'innovazione. Il 26 Settembre la città ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, la Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto nazionale di ...
La castagna, una grande riserva di amido
Da alcuni anni il Cnr-Ibba ha in corso dei progetti focalizzati su varietà di castagno presenti in Lombardia. Tra le varie indagini, vengono valutate la qualità dei frutti attraverso analisi chimiche: l castagna è, infatti, ricca in amido che è un polisaccaride costituito da molecole di glucosio polimerizzate in due diverse forme, l’amilosio e l’amilopectina, presenti in miscela. Si forma nelle parti verdi delle piante, per fotosintesi da acqua e anidride carbonica e si accumula sotto forma di granuli, come sostanza di riserva nelle radici, nei tuberi, ...
Giochi e Quiz per scoprire il mondo dell'Alimentazine e del Tessile nella Notte di Milano
Anche quest'anno l’Istituto ISOF (Bologna), in collaborazione con altri Istituti CNR, partecipa alla Notte europea delle ricercatrici e ricercatori(NER2025) nell'ambito del programma Co.Science - Meet Research to connect Science and Society. Presso la cornice della Loggia dei Mercanti, Piazza dei Mercanti, 20123, Milano, il 26 settembre si spenderà in due attività coinvolgenti, riguardanti il settore dell’alimentazione e del tessile: (1) Mangia l’Arcobaleno – Alla scoperta dei cinque colori di frutta, verdura e legumi: per aumentare la ...
Progetto SUPERSCIENCE ME a Messina
Tecnologie per la veicolazione dei farmaci: modalità intelligenti per vedere e trasportare principi attivi nel nostro organismo / Technologies for drug delivery: smart ways to track and transport drugs in our organism (www.superscienceme.it/tag/drug-delivery/) L'attività dimostrativa è rivolta ai bambini ed ai ragazzi della scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado ed è inserita nell'ambito del progetto Europeo SUPERSCIENCE ME avente come coordinatore l' Università della Calabria e come partner il CNR. Nello ...
Notte dei Ricercatori 2025, apertura al pubblico dell'Area di Ricerca RM2
L’Area di Ricerca di Tor Vergata del CNR aprirà le sue porte al pubblico a partire dalle 17 con visite ai laboratori, stand, droni e giochi creativi per bambini. Le ricercatrici e i ricercatori del CNR e dell’INAF accompagneranno i visitatori in un viaggio affascinante dal mondo dell’infinitamente piccolo allo spazio. Sarà possibile vivere una notte da scienziati, con visite alle camere pulite di fabbricazione dei dispositivi elettronici miniaturizzati, esperimenti in diretta di Fisica Quantistica, osservazioni con i telescopi, passeggiate attraverso un Sistema ...
Investigare il passato: le scienze applicate all'archeologia
A Venezia il Cnr-Ismar partecipa alla "Venetonight" dell’Università Ca Foscari con un evento organizzato al Museo di Storia Naturale (Santa Croce 1730, 30135 Venezia): un viaggio nel passato della città tra arte e archeologia L'evento "Investigare il passato: le scienze applicate all'archeologia" permette di conoscere la biologia e l’ecologia delle specie ci fornisce informazioni sulle comunità presenti e passate, sulle condizioni ambientali, ma anche sugli usi e consumi degli esseri umani che occupavano un determinato territorio. Quando si ritrovano dei ...
Un viaggio notturno nel cuore della scienza: con I4Science, al Cnr di Montelibretti
Il 26 settembre l’Area territoriale di Ricerca di Roma 1 (ARRM1) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Montelibretti (Roma) apre le sue porte al pubblico per il nuovo appuntamento con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025, un coinvolgente evento annuale dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca che si svolge contemporaneamente in tutta Europa. Le attività proposte nell’ARRM1 rientrano nell’ambito del progetto I4Science –Io per la Scienza-,l’evento associato europeo promosso dalla Commissione ...
Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici
Il 26 settembre torna a Parma la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che ogni anno avvicina cittadini e mondo della ricerca con eventi, incontri e laboratori aperti a tutti. L’Istituto CNR-IMEM rinnova anche quest’anno il suo invito a tutta la cittadinanza, organizzando un ricco programma di appuntamenti in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e il Comune di Parma. La manifestazione rientra nell’ambito della European Researchers’ Night - progetto LEAF, acronimo per ...
Progetto "SuperScienceMe - ReSearch is your Elevation"
Il Progetto coinvolge i territori di Calabria e Basilicata, le università regionali e gli Istituti e le sedi del Cnr delle due regioni. Il Cnr-Isac partecipa alla Notte presso il Campusi di UNICAL con le seguenti attività: - Attività antropiche e impatti sulla salute: formaldeide e CO2 nelle scuole e microplastiche nell'aria"L'interrogazione a sorpresa di matematica è l'unica cosa che ci toglie il respiro in classe o c'è anche troppa CO2 nell'aria?" Sai che la plastica è ovunque "ma avresti mai pensato di respirarla?". In ...
SOCIETY reAGIAMO
Il progetto SOCIETY reAGIAMO è un evento associato all’iniziativa MSCA e Cittadini dell’Unione europea, nel quadro delle azioni Marie Skłodowska Curie ed è sostenuto dagli enti partner del consorzio SOCIETY. Le attività della Notte 2025 toccano temi come sostenibilità, innovazione tecnologica, salute, equità e inclusione, comunità e territori avvicinando il pubblico alla ricerca più avanzata e alla creatività, un’occasione unica per vivere la scienza in prima persona. SOCIETY reAGIAMO vuole ...
"ERN Apulia Med". La notte dei ricercatori e delle ricercatrici CNR a Lecce
Lecce, celebra la 20^ edizione della European Researcher’s Night, con ERN-Apulia+MED, il progetto che estende la Notte Europea dei Ricercatori dalla Puglia all’area mediterranea, con eventi in Italia, Spagna, Albania e Turchia. Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (UE-HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01, Grant No. 101162513), il progetto promuove il valore della ricerca, della conoscenza e della cultura come strumenti di connessione tra popoli e territori, riscoprendo radici comuni e costruendo visioni condivise di progresso ...
Escape Room:"The Great Garbage Patch: la sfida dei bionauti" nella Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Roma
Per le attivita’ organizzate dal progetto NET (scieNcE Together) che si svolgeranno per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, lo Spoke 5 del progetto PNRR Rome Technopole, a cura del Cnr, allestirà una Escape Room scientifica dal titolo: “The Great Garbage Patch: la sfida dei bionauti” al NET Village - Venerdì 26 e Sabato 27 settembre dalle ore 18:30 alle 23:00, presso la Città dell’Altra Economia, Testaccio, Roma. I giocatori saranno scienziati per 20 minuti in un vero laboratorio ...
Il Biodiversity Gateway alla Notte dei Ricercatori, per esplorare, conoscere e valorizzare la biodiversità
Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025 - S.T.R.E.E.T.S – Alla Notte Europea dei Ricercatori a Napoli, il Biodiversity Gateway sarà presente con contributi che permetteranno al pubblico di scoprire non solo la meraviglia della natura, ma anche le tecnologie e i metodi che si stanno sviluppando per proteggerla, l’impatto delle attività umane sull’ambiente e quali strategie utilizzare per invertire la rotta. Sarà un’occasione speciale per cittadini di ogni età per dialogare con i ricercatori del nodo territoriale di ...
ERN STREETS to (the) square: la notte dei ricercatori e delle ricercatrici Cnr
La Campania REte Outreach del CNR (CNR-CREO), partner del progetto della Notte Europea dei Ricercatori STREETS (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society), animerà con i suoi laboratori interattivi la Notte del 26 settembre a Napoli (Piazza Municipio), a Portici (Reggia di Portici) e a Caserta (Giardini la Flora della Reggia di Caserta) con un ricco calendario di attività a cura di 21 Istituti Cnr del territorio campano. Le proposte rientrano nella più ampia programmazione del progetto biennale STREETS. finanziato dalla ...
Apprendimento collettivo: il Cnr Iriss porta lo PS-U-GO Urban Living Lab Naples alla Notte dei Ricercatori
Anche quest’anno il Cnr Iriss partecipa alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025. L’iniziativa rientra nel progetto S.T.R.E.E.T.S – Science Technology Research for Ethical Engagement Translated in Society, cui l’Istituto aderisce attraverso CREO Campania Rete Outreach, rete di divulgazione scientifica composta da 27 Istituti Cnr con sede in Campania e dal Comitato Unico di Garanzia del Cnr. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, dalle 18.00 alle 23.00, presso Piazza Municipio a Napoli, dove il gruppo di ricerca del Cnr ...
La Notte Europea dei Ricercatori a Catania - SHARPER 2025
Anche quest’anno le due sedi catanesi dell’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (Cnr-Imm) parteciperanno alla Notte Europea dei Ricercatori, all’interno del Progetto Europeo Sharper “SHAring Researchers’ Passion for Evolving Responsibilities", che festeggia il valore della ricerca a 360°. Nell’elegante Cortile Platamone della città di Catania i ricercatori nei loro due stand racconteranno con entusiasmo ai loro concittadini i risultati delle loro appassionate attività di ricerca, che hanno consentito di realizzare nei ...
Notte dei ricercatori: il sapere interessa il Mediterraneo
Diversificare per rigenerare: La ricerca scientifica è in grado di sostenere il processo di cambiamento sul territorio tarantino ed il futuro di Taranto è strettamente legato alla sua capacità di trasformare le criticità ambientali storiche in opportunità di sviluppo sostenibile e diversificazione economica anche attraverso percorsi concreti di transizione giusta. A Taranto come in altre parti del nostro pianeta, nel passato l’impronta ecologica delle attività antropiche ha compromesso equilibri naturali delicati, mettendo a rischio la ...
Il Cnr-Ismn alla Notte dei Ricercatori 2025 con SHARPER
Il Cnr-Ismn di Palermo, gruppo ChimiCom@CNRPA, partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori 2025 nell'ambito del progetto SHARPER (www.sharper-night.it). Grazie al gioco “Libri in Tavola” continua la sperimentazione dei giochi educativi ideati dalla rete CHANGEGAME (www.changegame.cnr.it) in collaborazione con il Cnr-Iccom (Firenze), il Cnr-Ibe (Firenze) e il Consorzio Lamma. Allo scopo di evidenziare i legami fra chimica e vita quotidiana, questo gioco sfida i partecipanti ad associare alcuni elementi della tavola periodica con libri o film, a scoprire connessioni ...
A Modena Cnr Nano accende la Notte dei Ricercatori 2025 con 3 laboratori interattivi
In occasione della Notte dei Ricercatori 2025, il Cnr Nano di Modena partecipa all’iniziativa “Unimore Illumina la Notte della Ricerca” con tre laboratori interattivi dedicati alla fisica quantistica, alla scienza dei materiali e al mondo invisibile delle molecole. L’appuntamento è presso il Complesso San Paolo (via Camatta, 16) dalle 20 alle 24. Quantum ne sai? – Speed Date Quantistico Torna lo Speed Date Quantistico, un’esperienza unica per avvicinarsi al mondo dei quanti attraverso incontri di 7 minuti con ricercatrici e ricercatori del Cnr Nano. ...
Un Sorso di Scienza: il mare racconta, la ricerca risponde
Il 26 settembre l'INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sede di Lerici e La Nave di Carta aps, associazione di vela solidale e di cultura del mare, organizzano a La Spezia l'evento Un Sorso di Scienza: il mare racconta, la ricerca risponde in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Questa iniziativa fa parte del progetto NET-ScieNcE Together. Alle 20.30 al PIN si apriranno i tavoli tematici di Un Sorso di Scienza che vedranno i ricercatori e le ricercatrici INGV, CNR, ENEA, NATO STO-CMRE, UNIFI e Norwegian University ...
UNIGHT 2025 - Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori a Torino
Anche quest’anno l'Area Territoriale di Ricerca del CNR di Torino si presenta alla UNIGHT - notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori - organizzata da Politecnico e Università di Torino. Filo conduttore degli 8 laboratori che saranno presentati, curati da un team multidisciplinare, sarà “Il Suolo che Cambia: la Scienza in Azione” ossia la scoperta del suolo e dei suoi cambiamenti: sostenibilità, biodiversità, sicurezza alimentare e accettabilità sociale, questi sono solo alcuni dei temi chiave dei laboratori interattivi a ...
Gli Istituti dell'Area della Ricerca CNR di Padova a "Science4All 2025"
Gli Istituti Cnr di Padova parteciperanno a "Science4All", la manifestazione organizzata dall'Università degli Studi di Padova contestualmente alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025. Diverse le attività proposte sabato 27 e domenica 28 settembre: esperimenti interattivi, guidati dai ricercatori e dalle ricercatrici sulle postazioni allestite lungo la zona pedonale del centro storico, il "Boulevard delle Scienze" e i Caffè Scientifici, seminari divulgativi della durata di mezz'ora su specifiche tematiche di ricerca, che si terranno nelle sale dello ...
