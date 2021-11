G20 e Cop26: l'ambiente al centro del dibattito istituzionale

"Per capire, guardate le nuvole" (Tu Style 02/11/2021): Angela Marinoni del Cnr-Isac, insieme al suo team tutto femminile, studia il cielo dalla stazione di ricerca del Monte Cimone per comprendere il futuro climatico del nostro pianeta. "Il clima subisce variazioni naturali lente, ma negli ultimi 150 anni il cambiamento è stato velocissimo ed è opera nostra. Lo studio dell'aria è importante perché la sua qualità incide su queste mutazioni" ( leggi tutto )

Gli scienziati avvertono: «Il pianeta rischia il collasso» (Il Messaggero 30/10/2021): Sandro Fuzzi, ricercatore del Cnr-Isac che è anche uno degli autori principali del Working group del panel di esperti dell'Onu (Ipcc), ricorda che tutti i più importanti indicatori dei sistema climatico (atmosfera, oceani, ghiacci) stanno cambiando a una velocità mai osservata negli ultimi secoli e millenni, e alcuni fenomeni già in atto sono irreversibili: resta poco tempo per fermare il global warming ( leggi tutto )

"L'ecologia integrale, concetto chiave per il futuro del pianeta" (Vatican News 30/10/2021): alla vigilia del vertice di Glasgow, la riflessione di Antonello Pasini, climatologo del Cnr-Isac sulle connessioni tra salute dell'ambiente e salute umana, ma anche tra natura, economia e vita dei popoli, fondamentali per il futuro del pianeta ( leggi tutto )

"Le nostre colpe se Catania finisce sott'acqua" (La Stampa 27/10/2021): il clima cambia in maniera anomala rispetto al passato, e in modo accelerato a causa delle attività degli uomini: le sempre più frequenti perturbazioni a carattere violento lo testimoniano. La riflessione del ricercatore Cnr Mario Tozzi ( leggi tutto )

"Ci saranno sempre più eventi estremi" (Giornale di Sicilia 26/10/2021): Federico Fierli, climatologo del Cnr-Isac che opera presso Centro Europeo Satelliti Metereologici di Francoforte, spiega in un'intervista al Giornale di Sicilia che dovremo abituarci a estati caldissime e tempeste autunnali: l'emergenza maltempo in Sicilia degli ultimi giorni potrebbe diventre "la nuova normalità" ( leggi tutto )

"Per il clima bisogna agire subito" (Almanacco della Scienza Cnr 27/10/2021): sul web magazine dell'Ufficio Stampa, Annalisa Cherchi dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) spiega che nell'ultima edizione del rapporto sul clima dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), sono stati esplorati cinque possibili scenari futuri, che descrivono diversi contesti a seconda della mitigazione delle emissioni: “Se nei prossimi decenni non si verificheranno profonde riduzioni delle emissioni di gas serra, la temperatura superficiale media globale continuerà ad aumentare. Nell'ipotesi migliore, che prevede emissioni di CO2 più basse, il riscaldamento globale durante il XXI secolo potrebbe restare al di sotto dei due gradi. Se, invece, prendiamo in considerazione uno scenario con elevate emissioni, la capacità di assorbimento del carbonio da parte degli oceani e degli ecosistemi risulterebbe tanto compromessa da perdere efficacia nel rallentare il tasso di crescita della CO2 atmosferica” (leggi tutto)