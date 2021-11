Il Cnr e le 'Sfide' del futuro al Festival delle scienze di Roma

Dal 22/11/2021 ore 09.30 al 28/11/2021 ore 22.30

Auditorium Parco della Musica (Roma) e on line

L'immagine del Festival 2021

Dal 22 al 28 novembre 2021 il Consiglio nazionale delle ricerche partecipa alla sedicesima edizione della manifestazione, che torna sia con incontri in presenza sia online, dedicata alle ‘Sfide’ attuali e future della Scienza.

Con oltre duecento incontri in presenza e online, torna dal 22 novembre il Festival delle scienze di Roma, giunto alla sedicesima edizione. Dopo l’edizione digitale dello scorso anno, il Festival apre al pubblico in presenza le sale dell’Auditorium Parco della Musica, senza rinunciare ad una sezione di incontri da remoto, fruibili dal sito internet e dai social del festival. Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), storico partner scientifico della manifestazione, anche quest’anno conferma la sua presenza con una serie di incontri dedicati al tema principale: ‘Sfide’, una riflessione sul senso e sul ruolo attuale della Scienza, con un occhio rivolto al futuro.

Il programma degli appuntamenti del Cnr parte lunedì 22 novembre alle 17:00 con l’evento online dal titolo 'Scienziate nell’ombra', dedicato alle figure femminili della scienza poco note al grande pubblico, che saranno “messe in luce” raccontando come siano riuscite a imporsi, sfidando pregiudizi e ostacoli. Moderati da Silvia Mattoni, responsabile dell’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico (Cnr-Ucrp), dibatteranno sul tema Enrica Battifoglia, giornalista, responsabile canale Scienza & Tecnica dell’agenzia Ansa, Barbara Dragoni, primo tecnologo del Cnr-Ucrp, da Dubai Valentina Giaccaglia, professore associato aggiunto per la Chirurgia generale alla Mohamed Bin Rashid University of Medicine and Health Science di Dubai, Marco Spagnoli, critico cinematografico, giornalista, regista e sceneggiatore italiano e Arianna Voto, giornalista del Giornale Radio1 Rai.

Mercoledì 24 alle 16:00 Sergio Vitale, ricercatore dell'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Cnr-Irbim), partecipa alla tavola rotonda online 'La rete della vita’, durante la quale, insieme a Lorenzo Ciccarese dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e Maria Vittoria Modica della Stazione zoologica Anton Dohrn, moderati dal giornalista e scrittore Michele Bellone, condurranno il pubblico alla scoperta della straordinaria e sorprendente varietà di vite che popolano i sistemi agro-forestali e marini del nostro pianeta.

Venerdì 26 alle ore 15:00 nell’evento online ‘Scienza@Tavola’, i relatori Stefano Predieri, ricercatore dell’Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), Roberto Volpe, medico dell’Unità prevenzione e protezione del Cnr, Marta Antonelli, ricercatrice del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), moderati dalla giornalista Lisa Bellocchi, risponderanno alle domande sul tema alimentazione in tempo di Covid, analizzando i dati emersi dal progetto di scienza partecipata del Cnr ‘Scienza@Tavola’ (https://scienzaatavola.cnr.it).

Domenica 28 novembre alle 10:00 si parlerà di ‘quantum computing’ e di come esso stia cambiando radicalmente il nostro rapporto con la complessità, dall’economia alle telecomunicazioni, dalla fisica alla biologia, dalla medicina alla meteorologia, nell’incontro online dal titolo ‘Il quanto tecnologico’ con Paola Verrucchi, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi (Cnr-Isc) e Daniele Bonacorsi, professore di Fisica sperimentale all’Università di Bologna e ricercatore del Centro nazionale delle tecnologie informatiche e telematiche dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn-Cnaf), con la moderazione della giornalista Elisabetta Curzel.

A seguire alle ore 15:00, in presenza nella Sala Petrassi, con l’incontro ‘Dal Cosmo alla Terra e ritorno’ si viaggerà nello spazio alla ricerca di forme di vita, per scoprire come essa si ‘crei’ sulla Terra e in altri pianeti abitabili, con Giovanna Costanzo, ricercatrice Istituto di biologia e patologia molecolari (Cnr-Ibpt) e Eleonora Ammannito, ricercatrice dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), e le domande del giornalista del Tg2 Giorgio Pacifici.

Il Cnr, inoltre, partecipa al programma di divulgazione e formazione scientifica del festival con il laboratorio ‘Mamma, in che colore siamo oggi?’, a cura del Cnr-Ibpm, dedicato a spiegare con linguaggio semplice ma scientificamente rigoroso il linguaggio diventato d'uso comune durante la pandemia e a riflettere sulle emozioni che ad esso si accompagnano.

Inoltre due webinar, a cura di Lucia Ferlino, Enza Benigno e Giovanni Caruso dell’Istituto per le tecnologie didattiche (Cnr-Itd), dedicati alla formazione dei docenti: la piattaforma i-Mooc per la formazione online rivolta a docenti e dirigenti della scuola, dove si trovano indicazioni metodologiche e organizzative per realizzare una Classe Ibrida Inclusiva che, con il supporto delle ICT, annulla la distanza fra spazio d’aula e spazio domiciliare; il sito Essediquadro, una banca dati delle risorse didattiche digitali, con una serie di approfondimenti metodologici e una raccolta di proposte formative gratuite per l'aggiornamento dei docenti sui temi "Tecnologie, didattica e inclusione".

Per il programma completo e per seguire gli eventi online: https://www.auditorium.com/festivaldellescienze/ .

Organizzato da:

Promosso da Roma Culture

Realizzato con Asi e Infn. Partner progettuale: Codice Edizioni. Con la partecipazione di Biblioteche di Roma.

Il Cnr è partner scientifico.

Modalità di accesso: a pagamento