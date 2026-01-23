AIRC sostiene la ricerca contro il cancro

23/01/2026

Sabato 24 gennaio tornano "Le Arance della Salute" di Fondazione AIRC: in in migliaia di piazze in tutta Italia, volontarie e volontari della Fondazione allestiscono i banchetti e organizzano la distribuzione di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse (8 euro) e di miele di fiori d’arancio (10 euro). Insieme ai prodotti, una pubblicazione speciale con indicazioni utili per distinguere le informazioni false da quelle attendibili e fondate sulla scienza, e per sfatare alcuni miti su alimentazione, attività fisica e comportamenti salutari.

La distribuzione coinvolge anche le scuole -con una distribuzione prevista nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 gennaio grazie a studenti, insegnanti e genitori nell’ambito del programma di cittadinanza attiva “Cancro io ti boccio”- mentre per tutto il mese di febbraio la raccolta fondi prosegue nei supermercati con l'iniziativa “Arance rosse per la Ricerca”, grazie alla quale Fondazione AIRC riceverà 50 centesimi di euro per ogni reticella di arance venduta in oltre 11.000 punti vendita della grande distribuzione organizzata.

Le donazioni saranno destinate ai progetti diricerca indipendente e alle borse di studio di circa 5.000 ricercatori che lavorano in istituzioni di tutta Italia, con l’obiettivo di mettere a punto trattamenti sempre più efficaci e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione. Fondazione AIRC è, infatti, il principale ente privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia: per il 2026 ha annunciato un investimento di 142 milioni di euro, oltre 4 dei quali saranno assegnati al Cnr, per il finanziamento di borse di studio, progetti e programmi di ricerca volti a rendere il nostro Paese sempre più competitivo, e a trasformare i progressi della ricerca in benefici concreti per i pazienti. In dettaglio, sono 41 i progetti (inclusi rinnovi progetti e intera durata borse) di cui il Cnr è beneficiario, per un totale di 4.291.584,14 euro (Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto le regioni in cui si svolgeranno i progetti).

L'impegno di Fondazione AIRC copre prevalentemente istituzioni pubbliche: università, ospedali e centri di ricerca diffusi sul territorio nazionale, esi completa con il sostegno a IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, centro avanzato dedicato allo studio dei meccanismi molecolari alla base dei tumori.

