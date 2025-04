09/04/2025

Save the Date, prima tappa Ancona, 9 aprile

L'Istituto di scienze del patrimonio culturale del Cnr e la Rome University of Fine Arts (RUFA), in collaborazione con Università Sapienza e le Accademie dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) lanciano un evento itinerante sul Patrimonio Culturale Digitale, con mostre, lectio magistralis e tavole rotonde con ospiti dal mondo artistico, museale, progettuale. "The AFAM Roadshow – Ricerca. Creatività. Innovazione" sarà in tour in Italia, toccando 7 città, a partire dal 9 aprile fino al 3 ottobre.

Il Roadshow nasce con l’obiettivo di creare un dialogo tra arte, design e tecnologia, avvicinando pubblico e cittadinanza, comunità e studenti da tutta Italia, a temi chiave come sostenibilità multidimensionalità, inclusione, ma anche hi-tech, contemporaneità, progettazione. Ogni appuntamento è concepito per stimolare una riflessione sul futuro della creatività, e sul ruolo delle nuove tecnologie nel valorizzare e trasformare il patrimonio culturale italiano, tangibile e intangibile.

Sette città, sette temi per esplorare il patrimonio culturale umano e digitale

Ogni evento del Roadshow include:

Opening: cerimonia inaugurale con ospiti istituzionali e keynote speaker.

Table Talks: tavole rotonde dedicate ai diversi temi del Digital Cultural Heritage.

Genius Academy: lectio magistralis gratuite e a iscrizione.

PopUp Show: mostre tematiche aperte al pubblico, con opere di artiste e artisti delle Accademie AFAM.

Area Relax: spazi inclusivi, per il recupero delle energie e la condivisione.

Closing: incontro di chiusura dedicato a tutti i contenuti del singolo evento.

Un Hackathon è previsto nel solo appuntamento conclusivo di Firenze: 3 team di studenti universitari si metteranno alla prova su temi dell’Heritage science, proponendo i loro progetti creativi a una giuria che li valuterà.

Sviluppato attorno al concept ispiratore Exploring Humans, il Roadshow indaga a diversi livelli il rapporto tra innovazione ed eredità culturale, guardando al futuro del Digital Cultural Heritage.

In ogni città, Exploring Humans è declinato in una parola chiave concettuale (Perceptions, Visions, Dimensions, Emotions, Connections, Creations, Human Heritage) che diventa lente attraverso cui leggere e interagire con i temi affrontati dai protagonisti dei vari appuntamenti.

The AFAM Roadshow rappresenta dunque un viaggio concreto e simbolico attraverso l’Italia, in cui il Cnr - Ispc, le Accademie italiane AFAM, l’Università Sapienza e i partner locali approfondiscono il potenziale della ricerca interdisciplinare e dell’Alta formazione artistica.

Per informazioni:

Alfonsina Pagano

CNR ISPC

Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 8, Napoli

socialboard@ispc.cnr.it

