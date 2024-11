Summit Plastic Pirates - Go Europe! 2024: il Cnr guida la delegazione Italiana della citizen science

05/11/2024

save the date

Il Cnr, insieme ai partner italiani Legambiente e Marevivo, parteciperà al Plastic Pirates – Go Europe! Summit 2024, uno dei più grandi eventi di citizen science finanziati da Horizon Europe. Il summit si terrà a Bruxelles, presso BluePoint, il 5 e 6 novembre 2024, e vedrà la partecipazione di esperti, giovani scienziati, insegnanti e decisori politici per discutere il ruolo della scienza dei cittadini nella lotta contro l’inquinamento da plastica e il contributo alla EU Mission Restore our Ocean and Waters by 2030.

La delegazione italiana porterà con sé anche gli studenti e docenti di alcune scuole che hanno partecipato all’iniziativa nazionale “Plastic Pirates – Go Italy!” nell’ambito del progetto "Piccoli Grandi Scienziati (e Cittadini) Crescono" promosso dal Dipartimento di Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente del Cnr - che aveva già visto i ragazzi presentare i risultati dei loro campionamenti alla Conferenza dei Ragazzi di Roma, tenutasi a maggio 2024 (link alla pagina e alla news).

Il Summit sarà un’occasione unica per esplorare i risultati scientifici emersi dall’iniziativa Plastic Pirates – Go Europe!, che ha coinvolto oltre 8.000 studenti in 13 paesi europei nel monitoraggio dell’inquinamento da plastica in fiumi e mari. Un contributo fondamentale per affrontare il problema della plastica nei nostri ecosistemi acquatici e rafforzare la scienza dei cittadini nell’Area Europea della Ricerca.

Per informazioni:

Fedra Francocci

Cnr-Dsstta

