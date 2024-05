"Piccoli Grandi Scienziati (e Cittadini) Crescono": unione tra educazione, scienza e impegno ambientale

17/05/2024

Rondine 10 Maggio

Il progetto "Piccoli Grandi Scienziati (e Cittadini) Crescono" promosso dal Cnr - Dipartimento di scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (Cnr-Dsstta) è un’iniziativa basata sulla metodologia Citizen Science che unisce educazione scientifica, impegno civico e tutela ambientale.

Il progetto nato lo scorso anno sul bacino del Tevere con l’adesione di 9 scuole, quest’anno ha fatto un salto avanti sia per numero di istituti coinvolti che per area, campionando anche il bacino dell’Arno e arrivando a coinvolgere 19 scuole per un totale di circa 1500 studenti e 100 docenti.

Il cuore del progetto risiede nella collaborazione tra la comunità scientifica, rappresentata dai ricercatori e dagli esperti, e il tessuto educativo, incarnato dagli studenti e dagli insegnanti. Attraverso l’approccio Citizen Science, pratico e partecipativo, gli studenti hanno affrontato due sfide cruciali: l'inquinamento da rifiuti di plastica nei corsi fluviali e la biodiversità degli insetti impollinatori.

Il progetto ha coinvolto attivamente studenti e insegnanti nella raccolta di dati sulla qualità dei fiumi. I campionamenti della macro- e micro- plastiche effettuati durante l’anno rientrano nell’Iniziativa Europea Plastic Pirates - Go Europe! di cui il Cnr, insieme a Legambiente e Marevivo, è responsabile delle attività per l’Italia. Il percorso sull’osservazione della Biodiversità è stato sviluppato invece nell’ambito delle attività Cnr nel Centro Nazionale Biodiversità. Alle scuole è stato fornito un kit comprensivo di tutti i materiali e strumenti per poter condurre in modo autonomo le attività.

L'iniziativa si inserisce appieno nell'Agenda 2030 dell'Onu e nella Missione Europea “Restore our Ocean and Waters by 2030” evidenziando l'importanza di un impegno concreto per la salvaguardia dell'ambiente, e in particolar modo delle acque, anche attraverso le attività del progetto BlueMissionMed, azione guidata dal Cnr-Dsstta per il supporto dell’implementazione della Mission Ocean and Waters nel Mediterraneo. Per quanto riguarda il bacino del Tevere il progetto si inserisce anche nella programmazione di 2 contratti di fiume: CdF-Tevere “da Castel Giubileo alla Foce” e CdF-Tevere “Media Valle”.

Il prossimo 21 Maggio gli studenti di due Istituti del Lazio presenteranno i risultati dei campionamenti all’evento Internazionale “Fiumi Sostenibili: Dialogo tra Iniziative Locali ed Europee”, a cui parteciperà anche la Commissione europea.

Questo impegno si è concretizzato con 2 eventi che hanno celebrato il lavoro svolto nel corso dell'anno, mettendo in luce i risultati ottenuti e stimolando la riflessione su future azioni da intraprendere. Le due “Conferenze dei ragazzi” si sono tenute il 10 maggio a Rondine (AR) - Cittadella della Pace per il bacino dell’Arno e il 13 maggio a Roma – nella sala convegni del Cnr per il bacino del Tevere. Alle giornate conclusive hanno partecipato sia ospiti internazionali (La Saison Bleue e Plastic Pirates Europe) che nazionali (Legambiente Umbria, Fondazione Deloitte, Marevivo, Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri - Cnr-Iret, Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino - Cnr-Ias e Istituto per i processi chimico-fisici - Cnr-Ipcf) che si sono confrontati con le studentesse e gli studenti dei diversi istituti.

In entrambe le edizioni, il progetto si è distinto per il suo approccio inclusivo e partecipativo, che ha visto studenti e insegnanti diventare veri e propri protagonisti nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente. Attraverso la raccolta di dati e la condivisione delle conoscenze, "Piccoli Grandi Scienziati (e Cittadini) Crescono" si conferma come un modello esemplare di come la collaborazione tra scienza e società possa generare impatti positivi tangibili sulla vita quotidiana e sull'ambiente che ci circonda.

