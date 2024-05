A Pisa un mare di scienza con i laboratori di Cnr e Trec

03/05/2024

A Pisa i laboratori di "Trec va in città"

Un microscopio per vedere l’invisibile marino ed un gioco dell’oca tutto da scienziati: venerdì 3 maggio Pisa ha ospitato nel centralissimo largo Menotti i laboratori "Trec va in città”, iniziative aperte al grande pubblico per far conoscere le attività della spedizione “Traversing European Coastlines” (TREC), finalizzata allo studio approfondito degli ecosistemi costieri, di cui il Cnr è partner.

La spedizione, coordinata dallo European molecular biology laboratory (Embl) insieme alla Tara Ocean Foundation e allo European marine biology resource centre (Embrc), rappresenta il primo progetto continentale che studia gli ecosistemi costieri e la loro risposta all'ambiente: nel corso dei prossimi due anni, preleverà campioni in 120 siti in 21 Paesi europei, combinando attività scientifiche a terra e in mare su una scala senza precedenti. In Italia, le attività hanno preso il via lo scorso aprile in Toscana e proseguiranno fino a maggio lungo tutta la penisola. Ogni "tappa" è accompagnata da attività divulgative rivolte a tutta la cittadinanza, attraverso le quali entrare in contatto con i temi del progetto e i tanti ricercatori e ricercatrici coinvolti.

A Pisa, in particolare, il pubblico ha potuto sperimentare un microscopio artigianale per analizzare campioni di acqua marina e di acque interne per vedere e scoprire ciò che è invisibile ai nostri occhi. Alle attività è stata affiancata la proiezione, presso la “Sala Sammartino”, del film di animazione"Wall-e".

Per informazioni:

Chiara Santinelli

Cnr-Ibf

chiara.santinelli@ibf.cnr.it

