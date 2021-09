«Tecnologia per il Paese»

27/09/2021

«La scienza deve fornire i dati e l'evidenzia scientifica sui quali si basano le scelte della politica. Come Cnr vogliamo trasformare la scienza in tecnologia». Così la presidente Maria Chiara Carrozza ribadisce, nella lunga intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale, l'impegno del Cnr a mettere le proprie competenze a disposizione della società: «è il più grande ente di ricerca pubblico italiano e una risorsa fondamentale per questo Paese».

Nell'intervista, la presidente ripercorre anche le tappe della sua vita professionale: dal Cern di Ginevra alla direzione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, fino all'incarico di prima presidente donna dell'Ente.

Aggiunge che il Recovery fund è un'opportunità che abbiamo il dovere di non sprecare: «I fondi che saranno investiti in istruzione e ricerca rappresentano un'opportunità importante, fondamentale. Intanto mettiamo in pratica gli obiettivi e utilizziamo in maniera sana ed efficiente le risorse che sono state stanziate. lo penso che sia importante oggi utilizzare bene le risorse, e con senso di responsabilità verso i nostri figli e nipoti. Noi al Cnr sentiamo questo dovere, e siamo pronti, non solo nel campo dell'istruzione e della ricerca ma anche nei settori della transizione ecologica, della salute e della digitalizzazione. É necessario pensare al dopo Pnrr, come fare in modo che l'investimento dia i suoi frutti e come pensiamo il nostro mondo futuro, le città, le zone interne, il mondo produttivo, i servizi...».

