Visita istituzionale a Parigi per la presidente Carrozza

08/09/2021

Foto di gruppo di fronte alla sede dell'Ambasciata di Francia in Italia

Lunedì 6 e martedì 7 settembre 2021 la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza ha svolto una visita istituzionale a Parigi, accompagnata dalla Responsabile dell'Unità Relazioni europee e internazionali (Cnr-Urei) Virginia Coda Nunziante, con l'obiettivo di rafforzare le collaborazioni di ricerca tra i due Paesi.

La due giorni ha toccato i più importanti centri di ricerca della capitale francese: il Cnrs con il Centro di Nanotecnologie del Polo di Saclay, l'Agenzia Internazionale dell’Energia, l’Ecole Normale Supérieure, l'Ocse e l'Istituto nazionale per la ricerca nell'informatica e nell'automazione (Inria).

Al centro del programma, l'incontro con il direttore generale del Cnrs Antoine Pétit, organizzato nella mattinata del 7 settembre presso il quartier generale del principale ente scientifico francese per affrontare il tema della cooperazione bilaterale tra le due istituzioni. Per l'Italia erano presenti anche Luca Moretti, direttore dell’Ufficio CNR a Bruxelles e per l’Ambasciata d’Italia in Francia l'addetto scientifico Luca Biferale e il consigliere economico Andrea Domeniconi; per il Cnrs Alain Schuhl (Chief Research Officer), Christelle Roy (Director of the European Research and International Cooperation Department), Alain Mermet (Director of the CNRS Office in Brussels), Chantal Khan-Malek (Deputy-Director for Bilateral Europe), Mathilde Cambournac (Project Officer for Bilateral Europe), Pierre Roy (Deputy-Director for Europe and collaborative public funding, Direction of Relations with Companies).

Durante la trasferta, la presidente ha inoltre incontrato il Vice Segretario Generale dell'Ocse Knudsen e il direttore Andrew W. Wyckoff per un confronto sulle politiche per scienza, tecnologia, innovazione e intelligenza artificiale; e i rappresentanti dell’Inria Bruno Sportisse (direttore generale), Jean-Frédéric Gerbeau (deputy CEO for Science), Maureen Clerc (directore Sophia Antipolis); Marie-Hélène Pautrat (director European Partnerships); Cécile Vigouroux (director Intern. Relations).



Per informazioni:

Presidenza Cnr

presidenza@cnr.it

Unità Relazioni Europee e Internazionali (Cnr-Urei): segreteria.relint@cnr.it

Immagini: