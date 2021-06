"In Italia ambiente sfavorevole alla ricerca, ora la scienza sia al servizio degli obiettivi del Pnrr"

01/06/2021

"Orgogliosa, onorata e felice di essere la prima donna a ricoprire questo ruolo così prestigioso e impegnativo": esordisce così la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza nell'intervista rilasciata al "Quotidiano di Sicilia".

L'intervista tocca molti temi, tra cui il ruolo dell'Ente per lo sviluppo del Paese: "Il Cnr può essere lo strumento strategico per lo sviluppare la ricerca e la competenza di cui tutto il Paese ha tanto bisogno in questo momento, dobbiamo rispondere a questa chiamata. In Italia non c'è sempre un ambiente favore le all'innovazione, occorre facilitare i brevetti, sostenere le certificazioni, i trial sperimentali, avere assicurazioni, strumenti legali e metodi per garantire il passaggio da scienza a tecnologia. Abbiamo una ricerca di grande qualità, ma c'è tantissimo da fare".

