20/07/2020

"Sudare con Just Dance"

Nela sezione News del sito comunicazione.cnr è possibile vedere il video "Sudare con Just Dance" che vede la partecipazione di Nicola Coppedé, ricercatore dell’Istituto dei materiali per l'elettronica e il magnetismo (Cnr-Imem) di Parma, che ha realizzato in collaborazione con Biometrica, l’innovazione tecnologica al centro di “Sudare con Just Dance”: una maglietta in grado di monitorare il sudore.

“Make Science Pop Again” è la nuova campagna social del Festival della Scienza che, attraverso ospiti speciali ed esperimenti online con il pubblico, ha l’obiettivo di svelare l’anima pop e divertente della scienza.

Il secondo episodio della serie, dal titolo "Sudare con Just Dance", vede la partecipazione di Nicola Coppedé, ricercatore dell’Istituto dei materiali per l'elettronica e il magnetismo (Cnr-Imem) di Parma, che ha realizzato in collaborazione con Biometrica, l’innovazione tecnologica al centro di “Sudare con Just Dance”: una maglietta in grado di monitorare il sudore.

A nessuno piace il sudore, ma può essere un alleato per comprendere il livello di disidratazione e analizzare la nostra salute. Come si può monitorare? Scoprilo nel nuovo video realizzato in collaborazione con l’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico. Presenti nel video anche la tech-princess e youtuber Fjona Cakalli e il comico Andrea Carlini.

Per informazioni:

Andrea Sessarego

Festival della scienza

andrea.sessarego@festivalscienza.it

Il video è stato realizzato con la collaborazione dell'Unità comunicazione e relazioni con pubblico del Consiglio nazionale delle ricerche

