Cnr Outreach: al via la collaborazione con l'Accademia nazionale dei Lincei

10/07/2020

Parte la collaborazione tra Cnr Outreach e Accademia nazionale dei Lincei

Inizia la collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Accademia nazionale dei Lincei su Cnr Outreach, la piattaforma web attraverso la quale l'Ente mette a disposizione risorse e strumenti dal mono della ricerca a tutto campo per rispondere al bisogno di conoscenza della società.

A dare il via a questo nuovo impegno congiunto, una densa conversazione tra il presidente Massimo Inguscio e Giorgio Parisi, presidente dei Lincei, moderata da Giovanni Caprara, presidente dell’associazione dei giornalisti scientifici italiani (Ugis).

Le due istituzioni sono in continua sinergia da quando nel 1923 l’allora presidente dell’Accademia dei Lincei Vito Volterra fondò il Cnr stabilì la sua prima sede presso quella dell’Accademia a Roma. Volterra assunse subito dopo l’incarico di primo presidente del Cnr.

“La collaborazione avviata con L’Accademia dei Lincei sulla piattaforma Cnr Outreach scaturisce dalla convinzione che sia necessario mettere le informazioni scientifiche a disposizione della collettività, in particolar modo in questo momento storico dove la scienza è chiamata a confrontarsi con problemi come pandemie e cambiamenti climatici che il CNR, grazie alla sua natura multidisciplinare, contribuisce a studiare approfonditamente”, afferma Massimo Inguscio.

“La scienza è una continua ricerca e ha bisogno di tempo e sperimentazione per raggiungere risultati consolidati. È importante quindi mettere i dati della ricerca a disposizione di tutti per stimolare il confronto accademico e favorire una corretta informazione scientifica”, dichiara Giorgio Parisi.

