On line il nuovo sito del consorzio LaMMA

07/07/2020

Dal primo luglio è online una versione profondamente rinnovata del sito del LaMMA, il Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Regione Toscana, titolare del servizio pubblico di previsione meteo per la Toscana. Un rinnovamento importante che ha riguardato una pluralità di aspetti, dalla grafica alla nuova architettura della navigazione e di visualizzazione delle previsioni meteo.

Un cambiamento importante ha riguardato anche la comunicazione istituzionale del LaMMA dove accanto al logo compare adesso la dicitura “Fondatore Giampiero Maracchi”.

“Inserire la dicitura Fondatore Giampiero Maracchi accanto al logo del LaMMA vuole essere un omaggio all’uomo che ha giocato un ruolo da protagonista nella creazione di questo Consorzio”, dice il Direttore LaMMA Bernardo Gozzini. “Un omaggio alla sua visione di una ricerca al servizio del territorio e delle comunità locali per affrontare insieme le sfide poste dai cambiamenti globali. La Regione Toscana ha accolto da subito questa proposta che è stata condivisa e sostenuta dai tanti colleghi dell’ex Istituto di biometeorologia (Ibimet), ora Istituto per la Bioeconomia (Ibe), che con Maracchi hanno lavorato a lungo”.

Nella storia del LaMMA il professor Giampiero Maracchi, scomparso nel 2018, ha avuto un ruolo di primaria importanza. Fu lui l’ideatore ed il fondatore di un Consorzio che è diventato oggi uno dei servizi meteo-oceanografici pubblici più seguiti d’Italia e un centro di eccellenza per la modellistica ambientale. Scienziato eclettico e grande comunicatore, Maracchi comprese per primo la necessità per la Toscana di poter disporre di un centro di ricerca indipendente sui cambiamenti del clima e la sostenibilità ambientale, che fosse strettamente collegato con il mondo della ricerca grazie ad una stabile collaborazione con il Cnr, cui Maracchi dedicò gran parte della sua vita lavorativa, sia come direttore dell’Istituto di biometeorologia (ruolo che ricoprì dal 2000 al 2009), che come membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il LaMMA di oggi deriva infatti dal progetto "Laboratorio di Meteorologia Modellistica Ambientale" (LaMMA) nato nel 1997 su iniziativa della Regione Toscana (Direzione Generale Sviluppo Economico, Dipartimento Attività Produttive) in cooperazione con il Cnr-Ibimet (ora cnr-Ibe), con l’obiettivo di creare un’interfaccia fra il mondo delle istituzioni, le componenti di eccellenza scientifica e tecnologica, l’industria e varie strutture operative impegnate nella ricerca e applicazione della meteorologia e della modellistica ambientale.

“Il Cnr conferma l’importanza dei partenariati con gli Enti Locali, dei quali il LaMMA è probabilmente quello di maggior successo” sottolinea il direttore del Cnr-Ibe Giorgio Matteucci. “Un esempio di cooperazione tra ricerca e territorio con benefiche ricadute sulla cittadinanza, nata grazie alla visione lungimirante del professor Maracchi”.

Tante novità nel sito http://www.lamma.toscana.it/

Il restyling del sito LaMMA non ha riguardato solo la grafica, con un design più lineare ed essenziale, ma anche l'architettura dei contenuti è diventata più centrata sull'utente e adatta alla navigazione da cellulare. Tante novità anche per quanto riguarda il meteo, con un nuovo applicativo interattivo da cui poter accedere con un solo clic a più informazioni: previsioni del tempo ma anche i principali parametri previsti da modelli, come le temperature, i venti e lo stato del mare.

Le previsioni giornaliere per la Toscana raddoppiano

Il bollettino Toscana passa da quattro a otto uscite al giorno. Per ciascuna delle quasi 300 località toscane gli utenti potranno disporre di una previsione ogni 3 ore, per i primi tre giorni, e una ogni 12 ore per il quarto e quinto giorno. Tante informazioni in più e aggiornamenti più frequenti.

Un impegno consistente per i previsori anche dal punto di vista organizzativo e gestionale e, non ultimo, scientifico.

Valentina Grasso

Consorzio LaMMA / Cnr-Ibe

grasso@lamma.rete.toscana.it

