Blue-Lab Net, una rete regionale per il monitoraggio ambientale marino

10/06/2020

Blue-Lab Net, rete regionale per il monitoraggio ambientale marino

Il Cnr è promotore e partner di Blue-Lab Net, la nuova infrastruttura di ricerca ligure per il monitoraggio ambientale marino off-shore e costiero.

Il progetto, finanziato grazie ad un bando regionale per il potenziamento delle infrastrutture della ricerca, coinvolge il Cnr con tre dei suoi Istituti dell'Area di ricerca di Genova (Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino, Istituto di chimica della materia condensata e di tecnologie per l'energia e Istituto di biofisica) accanto all'Università di Genova e al consorzio Ticass-Eas (Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile).

L'obiettivo è quello di avviare, nel territorio ligure, la prima rete di Stazioni Marine e Laboratori di Ricerca dedicati al mare, potenziando e coordinando sinergicamente le strutture già presenti sul territorio. La rete, infatti, opererà su tutte le matrici ambientali (acqua/aria/suolo), utilizzando vari approcci d’indagine: potrà fornire analisi sul campo in contesto off-shore, costiero, sottomarino e portuale; analisi di laboratorio o in ambiente controllato; simulazioni, mettendo insieme le competenze di più soggetti, dai laboratori ad alta specializzazione presenti nell'ateneo genovese (Fisica per l’ambiente; Ingegneria marittima, costiera e portuale; Ingegneria navale; Chimica analitica degli elementi in tracce; Tutela e la valorizzazione dell'ambiente marino, Laboratorio Mar-Lab), al Laboratorio Ticass (ente gestore del Polo regionale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile) alle facilities già attive in seno al Cnr, come il Laboratorio di corrosione e biodeterioramento in ambiente marino e impatti antropici e l'Osservatorio marino d'altura "ODAS Italia 1" (entrambi del Cnr-Ias), e la Rete laboratori a mare (che riunisce gli Istituti Icmate, Ias e Ibf).

"Blue-Lab net intende porsi quale realtà all’avanguardia capace di rappresentare un punto di riferimento per il monitoraggio ambientale marino-costiero a livello locale e internazionale", afferma Marco Faimali, direttore del Cnr-Ias e presidente dell’Area della ricerca del Cnr di Genova. "Sarà un soggetto sul quale convergeranno le istituzioni di ricerca e i soggetti locali coinvolti in questo tipo di attività, ma anche il mondo imprenditoriale: grazie all'ampio ventaglio di competenze e all'alto grado di specializzazione, infatti, l'infrastruttura potrà diventare un tramite per il trasferimento tecnologico, potenziando un settore vitale per l’economia - non solo ligure - e favorendo l’attrattività locale".

Per informazioni:

Marco Faimali

direttore Cnr-Ias

marco.faimali@ias.cnr.it