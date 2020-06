"Camminando sulle tracce del mare" diventa internazionale

08/06/2020

Promuovere una migliore conoscenza delle tematiche marine (Ocean Literacy) tra cittadini, insegnanti e studenti, attraverso iniziative di Scienza Partecipativa (citizen science) “on-line”, senza scendere in campo “fisicamente”. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa di Citizen Science "Camminando sulle tracce del mare”, ideata da Francesca Alvisi e Silvia Merlino, ricercatrici dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), e che ha visto la collaborazione di un team di ricercatori degli Istituti Cnr (Irbim di Ancona, Iccom e Ipf di Pisa), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr.

A causa delle restrizioni di questi mesi dovute all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, non è stato possibile organizzare eventi pubblici e attività sul campo in occasione del World Oceans Day (WOD). Si è, perciò, pensato di partire da esperienze e risultati di progetti di divulgazione scientifica già acquisiti o ancora in corso, racchiudendoli in un’unica cornice al fine di favorirne la diffusione, la partecipazione e punto di partenza per progetti futuri.

Di seguito i progetti:

- "Camminare sulle tracce del mare…", collaborazione tra Cnr-Ismar e l'Associazione Trekking Italia che propone escursioni guidate a piedi per scoprire le tracce del mare anche dove apparentemente sembrano assenti, illustrando i sette principi fondamentali dell’Ocean Literacy e le tematiche marine di Cnr-Ismar,



- "SeaCleaner", collaborazione fra Cnr-Ismar, Ingv, Cnr-Iccom e Cnr-Ipfc che combina ricerca, scienza partecipativa ed educazione per sensibilizzare i cittadini e gli alunni sul problema dell'aumento dell'inquinamento da rifiuti antropogenici, in particolare quelli plastici in ambiente marino,

- "WaterWeWaste", collaborazione fra Cnr-Ismar e l'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca di Bologna volto ad approfondire le conoscenze dei giovani sul ciclo dell'acqua, l'importanza dell'uso e del consumo delle risorse idriche, il loro rapporto con l'impatto antropico e il clima,



- "Tipicità in Blu Festival", collaborazione fra Cnr-Irbim e Comune di Ancona, Camera di Commercio, amministrazioni locali e associazioni di pescatori di Ancona in cui viene affrontato da diversi punti di vista il tema delle risorse ittiche.



Attualmente sul sito “Camminando sulle tracce del mare” piattaforma scaturita dalle esperienze maturate durante la realizzazione di questi quattro progetti, sono presenti dei brevi questionari anonimi indirizzati ai cittadini e volti ad indagare i loro comportamenti ed atteggiamenti durante l'emergenza di questi mesi.

Dopo la prima fase di questa azione indirizzata ai cittadini italiani, l’8 giugno (World Ocean Day) parte la seconda, di carattere internazionale, che coinvolge diversi partner tra cui Argentina, USA e Cina.

I questionari, tradotti al momento in tre lingue (inglese, portoghese, spagnolo, a cui si aggiungeranno a breve cinese, greco e francese) intendono sondare, durante l’isolamento, alcuni aspetti della vita quotidiana dei cittadini anche di altri Paesi, come il consumo di acqua, di prodotti ittici freschi, nonché l'uso e lo smaltimento del materiale plastico, al fine di raccogliere dati e informazioni relativi alla loro consapevolezza ambientale, alla loro percezione e alle scelte di acquisto in questo particolare periodo e di rilevare eventuali cambiamenti negli stili di vita e nelle abitudini della popolazione di varie parti del mondo e confrontarli con quanto avviene in Italia.

“Camminando sulle tracce del mare” è raggiungibile al link: https://sites.google.com/view/camminandosulletraccedelmare/home

Per informazioni:

Francesca Alvisi

Cnr-Ismar, coordinatrice del progetto

francesca.alvisi@cnr.it

Progetto a cura di: Francesca Alvisi e Silvia Merlino (Cnr-Ismar) e Elisa Baldrighi (Cnr-Irbim)

Con il supporto di: Silvia Mattoni, Francesca Messina e Luca Balletti (Cnr - Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico)

In collaborazione con: Cnr-Ismar, Cnr-Irbim, Cnr-Iccom, Cnr-Ipcf, Ingv, Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca, Fondazione FBK, Trekking Italia - Sezione Emilia Romagna, ASPEA.

