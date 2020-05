Al via la raccolta fondi per il progetto #FarmaCovid

29/05/2020

Progetto Farmacovid

Parte la raccolta fondi per il progetto #FarmaCovid, sulla piattaforma GoFundMe. La campagna di crowdfunding è organizzata da Yuri Galletti dell’associazione Semi di Scienza per conto dell'Istituto di biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibf) e del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (Icgeb) di Trieste. In particolare, i biofisici Eloise Mastrangelo e Mario Milani del Cnr-Ibf di Milano e il virologo Alessandro Marcello del Laboratorio di Virologia Molecolare dell'Icgeb di Trieste stanno collaborando con l’obiettivo di identificare un farmaco attivo contro il virus SARS-CoV-2, che causa il COVID-19.

Grazie ai fondi raccolti e devoluti alle attività del progetto FarmaCovid, Cnr-Ibf e Icgeb potranno:

- acquistare un numero crescente di candidati farmaci da testare su proteine virali e direttamente su cellule umane infettate dal SARS-CoV-2; queste attività sono già iniziate su piccola scala, ma occorre ampliare lo sforzo per aumentare le possibilità di successo e accelerare i risultati di questa prima fase. In base ai fondi raccolti, questa fase potrebbe essere completata entro i prossimi sei mesi;

- selezionare i farmaci più promettenti, per studiarne attività rispetto alla tossicità: questi test sono essenziali per i successivi studi nei pazienti e il loro completamento potrebbe essere raggiunto entro i successivi sei mesi;

- nel medio-lungo termine, ci si propone anche di approfondire la ricerca sulle regioni variabili nei virus della famiglia SARS, per proporre nuovi farmaci in risposta ad eventuali future emergenze, causate da altri Coronavirus.

Il link alla campagna è: https://www.gofundme.com/f/aw9q6-farmacovid?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Tutti gli aggiornamenti delle ricerche possono essere seguiti sulla pagina Facebook dedicata al progetto https://www.facebook.com/ProgettoFarmaCovid/ oltre che sui siti ufficiali dei partners.

Per informazioni:

Federica Cossu

Cnr-Ibf sede di Milano

federica.cossu@cnr.it

