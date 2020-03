Nestore, sistema intelligente per il supporto all'invecchiamento attivo

06/03/2020

il sistema Nestore

L’Istituto di tecnologie biomediche (Cnr-Itb) e l’Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione “A. Faedo” (Cnr-Isti) con il laboratorio WNlab hanno collaborato alla realizzazione di Nestore, innovativo sistema di supporto all’invecchiamento attivo nato da un progetto europeo coordinato dal Politecnico di Milano e finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020.

Con la forma di una piccola cassa senza fili, Nestore è un sistema intelligente che, posizionato a casa, aiuta e consiglia l’utente nella sua routine quotidiana: una sorta di “personal trainer virtuale” (virtual coach) che aiuta la persona ad adottare stili di vita corretti dal punto di vista dell’attività fisica, della nutrizione, delle abilità cognitive e delle relazioni sociali, secondo un modello di coaching “multidimensionale”.

Cnr-Itb, con le sue competenze di ingegneria biomedica e di fisiologia dell'esercizio, ha coordinato lo sviluppo del modello multidimensionale di coaching; tale modello descrive le complesse interazioni fra i differenti aspetti della persona coinvolti nell'invecchiamento e comprende le dimensioni principali correlate al benessere dell'anziano: la dimensione fisica/fisiologica inclusa l'attività fisica, la dimensione nutrizionale ed, infine, la dimensione cognitiva, mentale e sociale [1]. Il modello sviluppato fornisce la conoscenza strutturata derivante da tali differenti domini, ed è utile per la caratterizzazione dello stato dell'anziano e la personalizzazione del piano di coaching, grazie alla sua implementazione nel sistema Nestore.

Il contributo di Cnr-Isti, invece, ha riguardato l’integrazione nel sistema di dispositivi e algoritmi per il monitoraggio della persona, quali ballistocardiografia per il monitoraggio della qualità del sonno [2], beacon Bluetooth Low Energy per monitorare le interazioni dell'utente con l'ambiente circostante [3] e per identificare le interazioni sociali con la sua cerchia di amici e parenti [4], bilancia dotata di connettività per il monitoraggio della composizione corporea e peso. Isti ha inoltre coordinato le attività di sviluppo per l'estrazione degli indicatori di breve e lungo periodo caratteristici del comportamento della persona nelle varie dimensioni individuate dagli esperti di dominio e utilizzati nel Decision Support System di NESTORE [5].

Da febbraio a giugno 2020 è in programma una sperimentazione del sistema volta a dimostrare l’usabilità e il potenziale impatto del sistema: Italia, Spagna e Olanda sono i Paesi in cui verranno coinvolti alcune decine di utenti europei sotto la diretta supervisione dei partner che coordinano la sperimentazione: La Meridiana Due in Italia, Fondacio Salut I Envelliment in Spagna e Preventie Collectief in Olanda.

Riferimenti bibliografici

[1]Mastropietro A. et al. (2019) Multi-domain Model of Healthy Ageing: The Experience of the H2020 NESTORE Project. In: Leone A., Caroppo A., Rescio G., Diraco G., Siciliano P. (eds) Ambient Assisted Living. ForItAAL 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 544. Springer, Cham

[2] A. Crivello et al. "The Meaning of Sleep Quality: A Survey of Available Technologies." IEEE Access 7 (2019): 167374-167390.

[3] F. Palumbo et al. "Exploiting BLE beacons capabilities in the NESTORE monitoring system." AIxAAL@AIxIA 2019.

[4] F. Mavilia et al. "Remote Detection of Indoor Human Proximity using Bluetooth Low Energy Beacons." 15th International Conference on Intelligent Environments . IEEE, 2019

[5] S. Orte et al. "Dynamic Decision Support System for Personalised Coaching to Support Active Ageing." AIxAAL@AIxIA 2018.

Nestore è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea tramite il programma Horizon 2020 con Grant Agreement N° 769643.

Partner:

Politecnico di Milano (IT) (coordinatore)

Flextronics Design SRL (IT)

Consiglio nazionale delle ricerche (IT)

Fundació Eurecat (ES)

Ropardo SRL (RO)

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (CH)

University of Barcelona (ES)

Fundació Salut i Envelliment (ES)

AGE Platform Europe AISBL (BE)

Sheffield Hallam University (UK)

La Meridiana Due Società Cooperativa Sociale (IT)

University of Zurich (CH)

Technische Universiteit Delft (NL)

Neosperience SpA (IT)

A. Hogendoorn Management en Advies BV (NL)

Loughborough University (UK)

Per informazioni:

Giovanna Rizzo

Cnr - Istituto di tecnologie biomediche

via Fratelli Cervi 93, 20090 Segrate (MI)

giovanna.rizzo@itb.cnr.it

+390226422210

Filippo Palumbo

Cnr- Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione

via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa

filippo.palumbo@isti.cnr.it

Vedi anche: