Ricerca, impresa e formazione: una 'combinazione chimica' di successo

25/09/2019

Scorcio del chiostro del Monastero dei Benedettini, sede del DISUM - Università di Catania, che ha ospitato l'evento

Venerdì 20 settembre all’interno del Monastero dei Benedettini -un gioiello catanese sede del Dipartimento di scienze umanistiche (Disum) dell’Università di Catania- si è svolto il workshop conclusivo dei progetti di formazione 'Spin Off Polimeri – Sistemi polimerici: aspetti innovativi e applicazioni in campo biomedico e agroalimentare' (Cnr-Ipcb) e 'TEACH – Tecnologie chimiche abilitanti per la salute e l’ambiente' (Cnr-Icb e Cnr-Ic), finanziati dalla Regione Sicilia nell’ambito dell’Avviso 11/2017 'Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia'.

L’evento ha riscosso un notevole interesse con 160 partecipanti, provenienti prevalentemente da Istituti del Cnr, ma anche da Università, PMI ed enti privati, istituzioni locali ed enti pubblici.

La giornata è stata aperta dai saluti di Marina Paino, Direttore del Disum, e, per il Cnr, dal direttore dell’Istituto di cristallografia (Cnr-Ic) Michele Saviano, che hanno sottolineato l’importanza della formazione per la crescita professionale dei giovani. L'assessore alla cultura al comune di Catania Barbara Mirabella ha presenziato all’evento, invitando i borsisti a fare la sua stessa esperienza, andando anche fuori dal territorio, per poi ritornare ed arricchirlo del bagaglio acquisito.

Come da programma, le coordinatrici e responsabili scientifiche dei progetti, Angela Patti (Cnr-Icb) e Paola Rizzarelli (Cnr-Ipcb), hanno introdotto i lavori. La chimica, legata al mondo della salute e dell’ambiente, è stata la protagonista degli interventi che si sono succeduti. Il Dott. Mangiafico della MediVis S.r.l. ed il Prof. Bonina della BioNap S.r.l. hanno entusiasmato la platea parlando della loro esperienza imprenditoriale, strettamente connessa al mondo della ricerca, svolta sul territorio catanese. I 14 virtuosi borsisti degli Istituti Ipcb, Icb e Ic di Catania hanno presentato in modo disinvolto e sicuro i risultati delle loro attività di ricerca svolte durante il percorso formativo, richiamando l’attenzione e gli interventi degli ospiti in sala, e scambiando idee per lo sviluppo ed il consolidamento di proficue collaborazioni.

La consegna, da parte dei responsabili delle sedi di Catania, Domenico Garozzo (Cnr-Ipcb), Nicola D’Antona (Cnr-Icb e Francesco Attanasio (Cnr-Ic), degli attestati di frequenza ai corsi di formazione ha concluso la giornata, tra gli applausi e ringraziamenti al comitato organizzatore, che ha goduto della preziosa collaborazione del personale del Disum dell’Università di Catania.

Per informazioni:

Paola Rizzarelli

Cnr - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali

Via P. Gaifami 18 - 95126 Catania

paola.rizzarelli@cnr.it

0957338236

