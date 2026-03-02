02/03/2026

In occasione del Centenario della Biblioteca Centrale “G. Marconi” (1927–2027), l’Unità pianificazione, programmazione e Biblioteca Centrale promuove il concorso “Crea il tuo BiblioLogo”, rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della regione Lazio. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani di contribuire attivamente alla celebrazione di un secolo di storia, progettando il logo che accompagnerà le attività e la comunicazione ufficiale del Centenario.

Il concorso è promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e ha l’obiettivo di valorizzare la creatività delle nuove generazioni, invitandole a interpretare, attraverso un elaborato grafico originale, i valori, l’identità e il ruolo della Biblioteca Centrale del CNR come luogo di conoscenza, ricerca e condivisione.

Il logo vincitore diventerà il simbolo ufficiale del Centenario e sarà utilizzato su tutti i materiali istituzionali e di comunicazione, inclusi sito web, social media, pubblicazioni, eventi e iniziative celebrative.

Le proposte dovranno essere originali e inedite, realizzate a partire da bozzetti disegnati a mano e successivamente sviluppate in formato digitale, nel rispetto delle linee guida di identità visiva del CNR. Particolare attenzione sarà rivolta alla capacità del logo di rappresentare la storia della Biblioteca, la sua missione e la sua proiezione verso il futuro.

Il concorso è aperto a gruppi di studentesse e studenti o a intere classi degli istituti secondari di secondo grado del Lazio. Ogni istituto potrà presentare fino a tre proposte progettuali.

Per supportare le scuole partecipanti, il Cnr organizzerà incontri online di tutoraggio, durante i quali esperti di comunicazione dell’Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata del Cnr accompagneranno studenti e docenti nelle fasi di ideazione e sviluppo delle proposte.

La partecipazione prevede tre fasi:

- invio digitale del logo in formato vettoriale entro il 26 marzo 2026;

- compilazione del form online di candidatura entro la stessa data;

- consegna dei bozzetti originali entro il 29 aprile 2026, presso la sede centrale del Cnr a Roma.

La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2026.

La scuola vincitrice riceverà un premio in beni e servizi del valore di 3.000 euro.

La cerimonia di premiazione si terrà il 23 ottobre 2026, in occasione dell’evento inaugurale delle celebrazioni del Centenario della Biblioteca Centrale del Cnr.

Il logo selezionato diventerà l’identità visiva ufficiale delle iniziative del Centenario, rappresentando simbolicamente il legame tra la storia della Biblioteca e le nuove generazioni.

Attraverso questo concorso, la Biblioteca Centrale “G. Marconi” rinnova il proprio impegno nel dialogo con il mondo della scuola e nella promozione della creatività come strumento di partecipazione culturale.

Il Centenario rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per coinvolgere i giovani nella costruzione dell’identità futura della Biblioteca, valorizzando il loro contributo creativo.

Il bando completo e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili nella pagina dedicata.

Per chiarimenti è possibile scrivere a:

premio.marconi@cnr.it

Per informazioni:

CNR - Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale

P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma

premio.marconi@cnr.it

