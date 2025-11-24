Premio PRISM 2025: annunciati i vincitori

24/11/2025
Il premio, promosso dall'Istituto di struttura della materia del Cnr (Cnr-Ism), viene assegnato ogni anno da una giuria internazionale a due ricercatrici/ricercatori la cui attività scientifica degli ultimi cinque anni abbia avuto un impatto significativo nell'ambito della scienza della materia.
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l'Aula Marconi, sede centrale del Cnr il 15 dicembre alle ore 15. Sarà possibile seguire l'evento in diretta sui canali social di Cnr-Ism.
Vincitore per la categoria "PRISM Senior": Kin Fai Mak - Direttore del Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter - GERMANIA.
Vincitore per la categoria "PRISM Junior": Wouter Van Gompel - Assistant Professor presso la Hasselt University - BELGIO
Programma della cerimonia
15:00 Saluto di benvenuto e presentazione del premio PRISM
Stefano Fabris - Direttore di CNR Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia
Aldo Di Carlo - Direttore Cnr-Ism
15:30 Exploring synergies between the organic and inorganic components of low-dimensional hybrid perovskites: tuning optical and electronic properties
Wouter Van Gompel - vincitore per la categoria PRISM Junior
16:00 How a moiré pattern creates magic in semiconductors.
Kin Fai Mak - vincitore per la categoria PRISM Senior
16:30 Cerimonia di premiazione
16:50 Conclusioni
Si prega di comunicare la partecipazione a https://forms.office.com/e/pxcRUkcSz6
Per informazioni:
Ufficio Comunicazione
CNR - Istituto di struttura della materia
comunicazione.ism@ism.cnr.it
