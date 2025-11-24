Premio PRISM 2025: annunciati i vincitori

24/11/2025

PRISM25 - Winners

Il premio, promosso dall'Istituto di struttura della materia del Cnr (Cnr-Ism), viene assegnato ogni anno da una giuria internazionale a due ricercatrici/ricercatori la cui attività scientifica degli ultimi cinque anni abbia avuto un impatto significativo nell'ambito della scienza della materia.



La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l'Aula Marconi, sede centrale del Cnr il 15 dicembre alle ore 15. Sarà possibile seguire l'evento in diretta sui canali social di Cnr-Ism.

Vincitore per la categoria "PRISM Senior": Kin Fai Mak - Direttore del Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter - GERMANIA.

Vincitore per la categoria "PRISM Junior": Wouter Van Gompel - Assistant Professor presso la Hasselt University - BELGIO

Programma della cerimonia

15:00 Saluto di benvenuto e presentazione del premio PRISM

Stefano Fabris - Direttore di CNR Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia

Aldo Di Carlo - Direttore Cnr-Ism

15:30 Exploring synergies between the organic and inorganic components of low-dimensional hybrid perovskites: tuning optical and electronic properties

Wouter Van Gompel - vincitore per la categoria PRISM Junior

16:00 How a moiré pattern creates magic in semiconductors.

Kin Fai Mak - vincitore per la categoria PRISM Senior

16:30 Cerimonia di premiazione

16:50 Conclusioni

Si prega di comunicare la partecipazione a https://forms.office.com/e/pxcRUkcSz6

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione

CNR - Istituto di struttura della materia

comunicazione.ism@ism.cnr.it

