Il progetto PREMSTEM unisce scienza e storie

12/11/2025

Growing Together - A Shared Journey from the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) to Now

L'Istituto di neuroscienze (Cnr-In) fa parte di PREMSTEM, un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea che studia come le cellule staminali possano contribuire alla riparazione delle lesioni cerebrali dopo la nascita pretermine. Il lavoro di PRESTEM va oltre il laboratorio: uno dei suoi obiettivi principali è coinvolgere il grande pubblico, condividere le conoscenze e sensibilizzare sulla nascita pretermine e sulle lesioni cerebrali neonatali. In questo contesto è nata ‘Growing Together – A Shared Journey from the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) to Now’, una storia illustrata ispirata alla vita vera, creata grazie alla collaborazione tra i partner di PREMSTEM, genitori e artisti. La storia segue due bambini, Adam e Sophia, nati pretermine. Attraverso gli occhi dei loro genitori, assistiamo alle sfide emotive e pratiche della nascita pretermine e alla forza, all'attenzione e alla speranza che guidano le famiglie nel loro percorso. È un promemoria del fatto che ogni percorso dei bambini nati pretermine è unico e che ogni passo avanti è importante. Questa storia illustrata sottolinea l'importanza delle reti di supporto, dai professionisti medici e insegnanti agli amici. Combinando scienza e narrazione, questa storia si propone di aiutare le famiglie e chi si prende cura dei bambini a comprendere queste esperienze e di infondere speranza per il futuro.

Il Pdf integrale della storia illustrata è scaricabile al link https://zenodo.org/records/17349114

Per informazioni:

Claudia Verderio

CNR - Istituto di neuroscienze

claudia.verderio@cnr.it

Vedi anche: