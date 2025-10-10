  1. Home
Dalle Alpi al mare padano. Completato il Foglio geologico CARG Brescia: 200 milioni di anni in una mappa

10/10/2025

Copertina del Foglio geologico CARG 121 Brescia
Dopo poco più di quattro anni di ricerche, prende forma il Foglio geologico 121 Brescia alla scala 1:50.000, frutto della collaborazione tra l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Regione Lombardia, l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Cnr (Cnr-Igag), il Dipartimento “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano e il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

Il progetto CARG riparte quindi in Lombardia con uno strumento all’avanguardia, che racconta 200 milioni di anni di storia geologica e offre dati cruciali per la pianificazione urbana e la gestione delle risorse naturali e dei rischi geologici. Grazie a rilievi sul campo e tecnologie innovative, anche con il coinvolgimento di A2A Ciclo Idrico S.p.A. e ATO Brescia (Ufficio d’Ambito di Brescia), è stato ricostruito un modello 3D del sottosuolo, fondamentale per lo studio delle georisorse, incluse le risorse idriche, e dei processi geologici potenzialmente pericolosi, come la sismicità locale.

Il Foglio “Brescia” è ora un riferimento scientifico e operativo per chi lavora sul territorio: verrà presentato il 17 ottobre 2025 a Brescia presso l’Auditorium Santa Giulia (9.30–13.00).

Per informazioni:
Gianluca Norini
CNR - Istituto di geologia ambientale e geoingegneria
Area della Ricerca CNR - ARM3
Via Roberto Cozzi 53, 20125 Milano, Italia
gianluca.norini@cnr.it
02/66173334

