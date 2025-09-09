iENTRANCE a NanoInnovation 2025

09/09/2025

logo iENTRANCE

Lunedì 15 e mercoledì 17 settembre nell'ambito di NanoInnovation 2025, la conferenza italiana dedicata alle nanotecnologie e in collaborazione con la Rome Future Week, ci saranno due eventi di presentazione della nuova infrastruttura iENTRANCE, dedicata alla ricerca d’avanguardia nel campo della scienza e tecnologia dei materiali e in grado di accelerare l’innovazione in settori strategici come la transizione energetica e la sostenibilità ambientale.

iENTRANCE nasce dal progetto “Infrastructure for ENergy TRAnsition and Circular Economy” coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche e si inserisce nell'area di intervento PNRR, finanziato con oltre 70 milioni di euro: oltre al Cnr, che guida l'infrastruttura attraverso il coordinatore Vittorio Morandi (direttore dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Cnr), i componenti sono l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Torino, l'Università di Bologna e l'Università Roma Tre.

15 settembre – iENTRANCE: un’Infrastruttura aperta per Nuovi Percorsi di Ricerca Avanzata e Innovazione

L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione ufficiale dell’infrastruttura iENTRANCE e delle sue potenzialità.

Il coordinatore Vittorio Morandi (direttore Cnr-Ismn e Presidente dell’Area della Ricerca del Cnr di Bologna), insieme al moderatore Massimo Sideri (Editorialista del Corriere della Sera e docente alla Luiss), guideranno i lavori.

E’ prevista una panoramica sul core tecnologico di iENTRANCE, le modalità di accesso per i destinatari dei servizi; seguiranno una tavola rotonda con esponenti del mondo accademico, industriale e istituzionale, e un dibattito aperto sulle prospettive delle infrastrutture di ricerca in Italia ed Europa.

La giornata si concluderà con un cocktail di networking volto a favorire connessioni dirette tra imprese, ricercatori e istituzioni.

17 settembre – iENTRANCE incontra la Rome Future Week a NanoInnovation

Il secondo appuntamento unirà ricerca avanzata, imprenditorialità e giovani innovatori, in collaborazione con Rome Future Week.

Moderato da Paolo Poggio (vicedirettore RaiNews24), l’evento proporrà interventi ispirazionali e momenti di confronto tra ricercatori, start-up e investitori, con l’obiettivo di mostrare come le infrastrutture di ricerca possano accelerare la trasformazione digitale e la sostenibilità.

Dopo la presentazione di iENTRANCE a cura di Vittorio Morandi, seguirà l’inspirational talk di Ennio Tasciotti (“Mutations in Research”) e un panel discussion che porterà sul palco testimonianze concrete dal mondo deep-tech, dalla mobilità sostenibile e dalla digitalizzazione dei sistemi pubblici.

La giornata si chiuderà con un networking moment, pensato per stimolare nuove partnership e progettualità multidisciplinari.

Per maggiori informazioni su iENTRANCE: https://ientrance.eu/

Per maggiori dettagli sul programma completo di NanoInnovation 2025: https://www.nanoinnovation2025.eu

Per ulteriori informazioni su Rome Future Week: https://romefutureweek.it

Per informazioni:

Roberta Ribera

CNR - Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati

roberta.ribera@cnr.it

Vedi anche: