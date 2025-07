Conferenza AIED 2025: la direttrice del Cnr-Itd tra i Keynote Speakers

24/07/2025

La direttrice dell'Istituto per le tecnologie diattiche del Cnr Francesca Pozzi partecipa come Keynote Speaker ad AIED 2025, conferenza internazionale che si tiene a Palermo dal 22 al 26 luglio e che celebra un quarto di secolo di progresso nella scienza e nell’ingegneria degli ecosistemi intelligenti uomo-tecnologia a supporto dell’apprendimento.

Durante l'intervento intitolato "Beyond the Algorithm: Participatory approaches to the use of AI to support inclusive and ethical education" si rifletterà su come l’intelligenza artificiale possa essere integrata in educazione per promuovere equità e pensiero critico. L’IA non è né buona né cattiva di per sé: è l’uso che se ne fa a determinarne l’impatto. Si propone un approccio costruttivista e partecipativo, in cui l’IA può essere uno stimolo alla discussione e alla meta-riflessione e non un sostituto del pensiero umano. Così, l’IA può aiutare studenti e insegnanti a sviluppare competenze cognitive e consapevolezza etica. Per ottenere ciò, i sistemi educativi irchiedono un ripensamento profondo. Escludere l’IA significherebbe rendere la scuola ancor più distante dal mondo reale.

Per informazioni:

Francesca Pozzi

direttrice Cnr-Itd

francesca.pozzi@cnr.it

010/6475338

