A Colucci (Cnr-Isp) e Raicich (Cnr-Ismar) il premio Outreach and Communication EMS 2025 per la rivista Segnali dal clima in FVG

03/07/2025

Copertina della rivista

La rivista di divulgazione scientifica “Segnali dal clima in FVG" ha vinto il premio Outreach & Communication 2025, assegnato dall’European Meteorological Society (EMS) al miglior progetto di comunicazione nel settore della meteorologia della climatologia. La rivista, pubblicata annualmente, promuove l'alfabetizzazione climatica ed è il risultato del lavoro svolto dal gruppo Clima FVG (istituito dalla regione Friuli Venezia Giulia nel 2022), che riunisce le principali istituzioni scientifiche e di ricerca regionali. La pubblicazione, a cadenza annuale, è pensata per il grande pubblico e offre una prospettiva regionale e locale sui cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia.

Il premio verrà consegnato a Lubiana (Slovenia) il 10 settembre 2025, durante la sessione Media e Comunicazione del meeting annuale EMS

Componenti del gruppo di lavoro Clima FVG:

Federica Flapp e Fulvio Stel (coordinatore) – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia (Arpa FVG)

Silvia Stefanelli – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Giovanni Bacaro – Università degli studi di Trieste

Renato R. Colucci – Istituto di scienze polari di Venezia, Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp)

Filippo Giorgi – Ricercatore emerito presso l'International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

Alessandro Peressotti – Università degli studi di Udine

Fabio Raicich – Istituto di scienze marine di Trieste, Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar)

Cosimo Solidoro – Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs)

Informazioni sul premio “Outreach and Communication EMS”:

https://www.emetsoc.org/awards/award-category/ems-media-awards/outreach-communication-award/

Link alla rivista gratuita “Segnali dal clima in FVG”:

https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/meteo-e-clima/sezioni-principali/cambiamenti-climatici/segnali-dal-clima-in-fvg/

Informazioni sul gruppo di lavoro Clima FVG:

https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/meteo-e-clima/sezioni-principali/cambiamenti-climatici/gruppo-di-lavoro-clima-fvg/

Per informazioni:

Renato R. Colucci

CNR - Istituto di Scienze Polari

renato.colucci@cnr.it

+39 040 3756876