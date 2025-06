Nasce a Pianosa una nuova sala divulgativa - La scienza si apre al pubblico!

05/06/2025

Base di Ricerca di Pianosa

Giovedì 5 giugno, all’interno della Base di Ricerca Pianosa (Cnr-Brp), sarà inaugurato un nuovo spazio dedicato alla divulgazione scientifica. Nei locali della ex caserma dei Carabinieri prende vita una sala che racconta – con immagini, storie e strumenti – le attività di ricerca svolte in questo luogo unico.

Un risultato importante, frutto del lavoro appassionato di un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'Ente, e in particolare dell’Istituto di geoscienze e georisorse (Cnr-Igg) -Istituto dedicato allo studio dei processi geologici e delle risorse naturali del nostro pianeta- l’Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar) -impegnato nella ricerca sugli ambienti marini e costieri- e l’Istituto per la bioeconomia (Cnr-Ibe), che si occupa di ecosistemi terrestri, risorse naturali e sostenibilità.

La sala nasce dal desiderio condiviso di raccontare, in modo accessibile e coinvolgente, cosa fa il Cnr sull’isola di Pianosa, e perché la ricerca scientifica in questo contesto unico è così preziosa. Ma non è solo un luogo dove illustrare il lavoro scientifico svolto sull’isola: è uno spazio vivo, pensato per condividere storie, dati, immagini ed esperienze. Un punto di incontro tra scienza e società, tra ricerca e territorio.

È stato creato un ambiente dove chiunque possa entrare, guardarsi intorno, farsi domande e trovare risposte. Un piccolo centro immerso in un contesto straordinario, dove la scienza si racconta in modo chiaro, diretto e coinvolgente.

Non è solo una mostra: è un invito a entrare nel cuore della ricerca, scoprire come Pianosa sia un laboratorio naturale unico e capire, con occhi nuovi, il legame tra ambiente, conoscenza e futuro.

Per informazioni:

Brunella Raco

CNR - Istituto di geoscienze e georisorse

vi Giuseppe Moruzzi, 1, Pisa

brunella.raco@cnr.it

Assunta Donato, Cnr-Igg, email: assunta.donato@cnr.it

Vedi anche: