Al via la 18esima edizione della Start Cup Puglia

27/03/2025

Logo della Start Cup Puglia 2024

Torna, per l’edizione numero 18, la Start Cup Puglia, il Premio Regionale per l’Innovazione. La business plan competition, organizzata da ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza attraverso assistenza tecnica e premi in denaro fino a 10mila euro.

L’iniziativa si rivolge a nuove imprese innovative regionali o aspiranti imprenditori che intendano avviare un’impresa innovativa in Puglia. Per competere dovranno redigere un business plan (in una delle seguenti quattro categorie, identificate dal PNI: Life science - MEDTech; ICT; Cleantech & Energy; Industrial), che verrà sottoposto alla valutazione di esperti del settore in vista della finale in programma a metà ottobre.

La competizione si articola in due fasi: la prima, denominata “Formulazione dell’Idea Imprenditoriale” e la seconda, denominata “Gara dei Business Plan”.

Nella prima fase, in programma sino al 6 giugno, è possibile richiedere la partecipazione a servizi di accompagnamento progettuale riguardanti il business plan, direttamente sul sito della competizione.

Le sessioni si svolgono in modalità FAD sincrona, o eventualmente in presenza dal 24 febbraio al 13 giugno.

Nella seconda fase, in programma dal 16 giugno al 19 settembre, è possibile candidare i business plan alla competizione vera e propria (chi intende partecipare non è obbligato ad aver preso parte alla prima fase).

Dal 17 giugno sarà operativa una piattaforma online di candidatura dove i concorrenti dovranno anche indicare a quale delle quattro categorie intendono iscriversi. Spetterà poi a una giuria, composta da esponenti del mondo imprenditoriale, scientifico ed esperti in creazione d’impresa, valutare i business plan in gara e definire una short list di finalisti. A loro è riservata la frequenza del Boot Camp, per prepararsi alla presentazione del proprio progetto in vista della finale, quando le migliori proposte si sfideranno durante una pitch session competitiva per aggiudicarsi i seguenti premi: 10.000 euro per il 1° classificato; 7.000 euro per il 2° classificato; 5.000 euro per il 3° classificato; 3.000 euro per il 4° classificato.

La Giuria proclamerà, inoltre, il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2025 che riceverà la menzione speciale di “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre tre menzioni speciali, assegnate sempre nel corso della finale sono: “Innovazione Sociale”, per il miglior progetto di innovazione sociale; “Imprenditoria femminile", per il miglior progetto di impresa al femminile; “Design”, per il miglior progetto in grado di unire estetica, funzionalità, qualità delle prestazioni, sostenibilità, esperienza d’uso intuitiva e confortevole, eleganza nelle forme.

Sarà inoltre assegnata la menzione speciale per l'"Università e/o EPR più imprenditoriale”, destinata a quell’Università e/o EPR che ha sottoscritto il maggior numero di Lettere di Endorsement (in cui si evidenzia il supporto alla candidatura dei progetti candidati da parte delle strutture scientifiche). La Giuria assegnerà infine un premio speciale di 2.000 euro “Green and Blue climate change” per il miglior progetto di impresa in grado di contrastare il cambiamento climatico.

Il Team vincitore del Premio sarà anche invitato a competere per la stessa categoria durante la finale del PNI 2025, in programma tra fine novembre e inizio dicembre 2025 a Ferrara.

Per informazioni:

Francesca De Leo

Referente del Comitato Promotore della Start Cup Puglia

francesca.deleo@cnr.it

0805929676

Daniela La Noce, Responsabile Promozione e Sostegno Spin-off della struttura, emnail: daniela.lanoce@cnr.it

