Olimpiadi delle Neuroscienze 2025: concluse le fasi regionali

24/03/2025

Olimpiadi delle Neuroscienze - Pisa

Tra il 14 e il 17 marzo, l’Istituto di neuroscienze del Cnr ha ospitato, nelle sue sedi di Pisa, Cagliari e Padova, la fase regionale della 15ª edizione delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2025. L'evento, patrocinato anche dall’Università di Padova per la regione Veneto e dall’Università di Cagliari per la regione Sardegna, ha visto sfidarsi i migliori studenti selezionati nelle scuole superiori durante la fase locale, per un totale di 126 studenti e 35 scuole.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze, inserite dal 2019 nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione, rappresentano la competizione italiana della International Brain Bee (IBB), un contest globale che coinvolge oltre 50 paesi e mira a stimolare l’interesse dei giovani nello studio del cervello umano e delle malattie neurologiche.

L’evento nazionale è promosso dalla Società Italiana di Neuroscienze (SINS).

La fase regionale della competizione è stata organizzata dai rispettivi Coordinatori regionali, nonché ricercatori e tecnologi dell’istituto stesso (Laura Baroncelli, Letizia Mariotti, Anna Lisa Muntoni, Annalisa Pinna, Laura Restani, Micaela Zonta), e ha visto la partecipazione dei migliori studenti selezionati nelle Scuole Superiori durante la fase locale.

Sfide e Vincitori

I partecipanti hanno affrontato tre prove:

- Cruciverba tematico

- Domande a risposta multipla

- Prova nozionistica a risposta aperta

Alla fine della competizione, sono stati proclamati i tre migliori studenti per ogni regione:

a) Toscana

- 1° Ginevra Micheletti

- 2° Francesca Pierini

- 3° Matteo Canzoneri

b) Veneto

- 1° Sofia Franzoni Sofia

- 2° Clelia Libera Marconi

- 3° Eleonora Bonanni

c) Sardegna

- 1° Alessandra Deriu

- 2° Alessandro Lai

- 3° Marcella Ganzu e Maimouna Sourang (ex-aequo)

In Veneto, i tre migliori studenti hanno ricevuto in dono il libro di divulgazione “Il talento del cervello” di Michela Matteoli, mentre in Toscana, i vincitori sono stati premiati dalla Fondazione Matteo Caleo, che ha donato loro un libro sulle neuroscienze. I primi classificati di ciascuna regione accederanno alla finale nazionale di Roma, prevista per maggio. I migliori studenti d’Italia, poi, si contenderanno un posto per la competizione internazionale, con l’opportunità di partecipare all’International Brain Bee NextGen a Madrid, nel luglio 2026, durante il FENS Forum, la più grande conferenza europea di neuroscienze.

Un’occasione di crescita e formazione

Oltre alla gara, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il personale del Cnr e di assistere a seminari scientifici. Grande successo ha riscosso l’intervento di Cristina Di Primio (Primo Ricercatore dell’Istituto di Neuroscienze, Pisa) dal titolo: “Facciamo Luce nei Neuroni: La Scienza che Rivela l’Alzheimer #brainglow”.

Per informazioni:

Laura Restani

Istituto di neuroscienze del Cnr

restani@in.cnr.it

050-3153199

Laura Baroncelli, email: baroncelli@in.cnr.it

