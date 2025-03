Parte il Programma di Lavoro Nazionale Raccolta Dati Alieutici (PLNRDA) per il 2025

10/03/2025

L'intervento del direttore del Cnr-Irbim, Gianmarco Luna

Con la riunione generale svolta lo scorso 4 marzo presso la sede centrale del Cnr, prende il via il Programma di Lavoro Nazionale Raccolta Dati Alieutici (PLNRDA) 2025. Il programma, coordinato dal Cnr-Irbim, è formulato ai sensi dei regolamenti Europei che istituiscono un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (Data Collection Framework - Regulation (EU) 2017/1004).

Scopo fondamentale del Programma è quello di fornire alle amministrazioni nazionale ed europea nonché agli organismi di gestione della pesca a livello regionale, come la Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo (GFCM) e la Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT), dati necessari e strumenti adeguati ad intraprendere interventi di programmazione ed adottare misure di gestione in linea con la Politica Comune della Pesca (PCP).

Al meeting di Roma hanno partecipato, in presenza, rappresentanti del Cnr, tra cui il Direttore di Cnr-Irbim Gian Marco Luna, il coordinatore del PLNRDA Enrico Arneri e il coordinatore tecnico Alessandro Mannini della sede Cnr-Irbim di Ancona. Presente in sala la Dirigente del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Maria Vittoria Briscolini, la quale ha portato i saluti del Direttore Generale della Pesca Francesco Saverio Abate. Presenti, inoltre, numerosi ricercatori delle sedi Cnr-Irbim di Ancona, Mazara, Messina e Lesina, di altri istituti Cnr coinvolti nel programma come Cnr-Ias, Cnr-Irea, Cnr-Irpps, di rappresentanti dei partner associati, quali AGER-Coldiretti, CIBM, COISPA, CONISMA, Federpesca, NISEA, Oceanis, Retemare, e UNIMAR; di personale della Direzione Generale Pesca e dell’assistenza tecnica alla Direzione Generale Pesca, e ricercatori di ISPRA che lavorano a problematiche molto interconnesse con il PLNRDA. Un totale di 95 persone era presente in sala e altre 70 circa hanno seguito l’evento in streaming.

La riunione è iniziata con un ringraziamento per il lavoro svolto nell'ultimo anno, seguito da un approfondimento sulle prossime scadenze, sul monitoraggio delle attività e sulle possibili criticità tecnico-amministrative relative al programma di lavoro per il 2025; si è inoltre discusso dei sistemi di archiviazione dei dati, considerando le diverse richieste che si susseguono durante l'anno, e della possibilità di creazione di nuovi specifici gruppi di lavoro dedicati a tematiche chiave della Raccolta Dati.

