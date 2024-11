28/11/2024

Locandina

L’Unità pianificazione programmazione e Biblioteca Centrale de Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha partecipato all’incontro inaugurale organizzato il 27 novembre 2024 dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio che segna l’inizio del concorso-percorso formativo dal titolo “Marconi: la giovane storia del wireless” per celebrare i 150 anni dalla nascita di Marconi, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti da scuole di tutto il Lazio.

Il percorso ha come obiettivi, oltre allo studio della figura del grande inventore e scienziato, la promozione delle radio delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione dei laboratori storici custoditi nelle scuole del Lazio e dei giovani talenti che vorranno cimentarsi nella realizzazione di prototipi tecnologici, ed è costituito da incontri di riflessione organizzati dall’Ufficio scolastico in cooperazione con gli enti che supportano il progetto, tra i quali il Cnr. Ai ragazzi e alle ragazze è chiesto di presentare un lavoro ispirato alle riflessioni e agli studi effettuati nel corso del percorso stesso, mediante la realizzazione di un prodotto radiofonico (podcast) incentrato sulla parte storico/culturale oppure un prodotto multimediale.

L’evento si è svolto presso l’Aula Magna dell’I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Roma. Grazie alla collaborazione con il Cnr e alla media partnership di Rai Scuola, RaiPlay Sound, Rai Radio Kids e Rai Radio Techetè, l’evento ha ospitato numerose personalità del mondo scientifico e della comunicazione radiofonica.

Tra i relatori: Marco Lanzarone, direttore delle Radio Digitali Specializzate e Podcast Rai, Andrea Borgnino, responsabile podcast Rai (RaiPlay Sound), Marco Di Buono, Giovanni Bussi e il pupazzo DJ, voci e volti di Rai Radio Kids, Maria Adelaide Ranchino dell’Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale del Cnr, e Maurizio Gentilini dell’Istituto di storia dell’Europa Mediterranea del Cnr (Cnr-Isem).

Le attività proposte hanno infatti offerto agli studenti una prospettiva interdisciplinare sulle tecnologie wireless, permettendo loro di comprendere meglio sia l’evoluzione storica sia le prospettive future del settore. Un’opportunità imperdibile per esplorare tematiche trasversali, partendo dall’invenzione rivoluzionaria di Marconi fino ai più recenti sviluppi nel campo delle telecomunicazioni.

Nel suo intervento, Marco Lanzarone si è soffermato sulle principali tappe che hanno stravolto la storia della radio. Dall’invenzione di Marconi, alla nascita dell’Uri (poi Eiar e poi Rai), fino ad arrivare a un mondo, quello attuale, in cui la radio è sempre meno un oggetto fisico e sempre più una utility. E poi, l’ultima rivoluzione, tutt’ora in atto, con i podcast e il ritorno allo storytelling. Un settore nuovo, totalmente diverso rispetto alla radio di intrattenimento, a dimostrazione di una grande vitalità del mezzo.

Giovanni De Simone ha poi affermato: “Il Cnr, forte della sua multidisciplinarietà, ha da tempo intrapreso un percorso di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, al fine di trasferire le conoscenze scientifiche direttamente nelle aule e promuovere una cultura scientifica diffusa.”

Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Anna Paola Sabatini, a chiusura dell’evento, ha così commentato: “La mattinata di oggi è stata un grande successo e rappresenta l’inizio di un’importante progettualità dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dedicata al servizio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. La partecipazione così numerosa a questo concorso è un segnale tangibile di quanto gli studenti sappiano cogliere le opportunità quando si uniscono professionalità e risorse. Un percorso incentrato sulle Stem per avvicinare i più piccoli al mondo della tecnologia e sostenere i più grandi nella loro scelta orientativa”.

Per informazioni:

Giovanni De Simone, Maria Adelaide Ranchino

Cnr - Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale

Piazzale Aldo Moro, 7

00185 - Roma

adelaide.ranchino@cnr.it

Vedi anche:

Immagini: