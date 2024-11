MECH-ALS del Cnr-Igm tra i progetti selezionati con il Bando AriSLA 2024

25/11/2024

Marco Foiani (Cnr-Igm), con la presidente AriSLA, Lucia Monaco

Il 23 novembre 2024, nel corso del convegno AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la SLA ETS, è stato annunciato un nuovo finanziamento di 840.000 euro per supportare lo sviluppo di nove innovativi progetti di ricerca sulla SLA, selezionati con il Bando AriSLA 2024, che coinvolgeranno 15 gruppi di ricerca distribuiti in sette regioni diverse, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e per la prima volta in Umbria.

Il progetto MECH-ALS si aggiudica uno dei 7 "pilot grant" (studi esplorativi con lo scopo di sperimentare idee innovative ed originali) del valore di 60.000 euro e durata 12 mesi. Coordinato da Marco Foiani dell’Istituto di genetica molecolare Luigi Luca Cavalli Sforza (Cnr-Igm) di Pavia, studierà i meccanismi patologici della SLA nei casi legati alle mutazioni del gene NEK1, che ha un ruolo nel mantenimento dell'integrità dell'involucro nucleare, per comprendere come il suo malfunzionamento influisca sulla salute dei neuroni. L’obiettivo è identificare potenziali bersagli terapeutici e ipotizzare nuovi trattamenti in grado di rallentare o fermare la progressione della SLA.

