Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica "Giancarlo Dosi" alle battute finali

18/11/2024

Individuata la rosa di 15 titoli finalisti per il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica "Giancarlo Dosi", iniziativa promossa dall’Associazione Italiana del Libro che ogni anno premia il lavoro di autori e divulgatori che rendono la scienza accessibile e coinvolgente per il grande pubblico.

Il Premio è patrocinato dal Cnr: giunto alla sua dodicesima edizione, si è consolidato negli anni quale punto di riferimento per la promozione della cultura scientifica in Italia.

Di seguito i titoli prescelti tra centinaia di partecipanti, divisi per le cinque aree tematiche che compongono il Premio. La finale si svolgerà anche quest'anno presso la sede centrale del Cnr (Aula Convegni) il prossimo 12 dicembre:

-Scienze matematiche, fisiche e naturali con i libri: Prima del Big Bang (2023, Rizzoli) di Gian Francesco Giudice. Quell’osso di babuino lanciato nell’Universo. Una storia per aneddoti di come abbiamo scoperto il Cosmo (2024, Mimesis) di Luigi Grassia, Storie di errori memorabili (2024, Giuseppe Laterza & figli) di Piero Martin.

-Scienze della vita e della salute con i libri: Eroica, folle e visionaria (2023, Bollati Boringhieri) di Silvia Bencivelli. Geni, memi e bit (2024, Mondadori Università) di Enrico Bucci. Più in alto degli dèi (2024, Mondadori) di Marco Crescenzi

-Scienze dell’ingegneria e dell’architettura con i libri: Dispositivi e architettura. Lo spazio dinamico dell'abitare (2024, Postmedia books) di Michela Bassanelli, Louis I. Kahn - Pensieri sull’architettura - Scritti 1931-1974 (2023, Giulio Einaudi Editore) di Marco Falsetti, Molecola Contro Elettrone. La sfida tra carburanti e elettricità nei motori (2023, Avio Edizioni Scientifiche) di Massimo Prastaro.

-Scienze dell’uomo, storiche e letterarie con i libri: L'oppositore (2024, Carocci Editore) di Mirko Grasso, Marckalada. Quando l'America aveva un altro nome (2023, Casa Editrice Giuseppe Laterza & figli) di Paolo Chiesa, Storia del colonialismo italiano (2024, Carocci Editore) di Valeria Deplano.

-Scienze giuridiche, economiche e sociali con i libri: Geopolitica pop (2023, Istituto dell’Enciclopedia Italiana) di Giacomo Natali, Guerre culturali e neoliberismo (2024, Nottetempo) di Mimmo Cangiano, Mal di plastica. Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue (2023, Edizioni Dedalo) di Daniela Cipolloni, Teresa Paoli e Paola Vecchia.

I testi sono stati scelti per la loro capacità di rendere argomenti complessi accessibili a un vasto pubblico, contribuendo a diffondere una cultura scientifica critica e consapevole. La competizione è unica per il suo approccio inclusivo, che coinvolge una giuria nazionale composta da esperti e accademici, insieme al voto del pubblico presente in sala e online. Il pubblico, con il suo voto (30% del totale), affiancherà la giuria (70%) nel decretare i vincitori.

Nel corso della manifestazione gli autori dei primi tre libri classificati in ciascuna area scientifica del Premio si confronteranno di fronte al pubblico e alla giuria nazionale per conquistare il loro voto. Gli autori avranno diritto a due minuti di tempo per un ultimo appello a favore del loro libro.

Ulteriori premi andranno a giovani autori e a opere dedicate ai ragazzi con l’obiettivo di stimolare la curiosità scientifica fin dall’infanzia. Il Comitato Scientifico del Premio ha selezionato le seguenti opere per l’accesso alla finalissima: Le donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani scritto da Enrica Simonetti edito da Manni Editori, 2024. Nonno Einstein e la Magia della Fisica scritto da Eleonora Tommasi edito da Santelli Editore, 2024. Una bella Resistenza. Un viaggio per l’Italia attraverso storie, incontri, memoria scritto da Daniele Aristarco edito da Mondadori, 2023.

A coronare la giornata sarà un momento di book-crossing, invitando i presenti a scambiarsi i libri e mantenere viva la circolazione delle idee. Si tratta di un’occasione importante per celebrare la scienza non solo come motore di progresso, ma anche come linguaggio universale per comprendere il mondo e affrontare le sfide globali.

