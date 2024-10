Presentato a Bruxelles il Rapporto dell'High Level Group su Horizon Europe

17/10/2024

High Level Group

Sono dodici le raccomandazioni per rafforzare il programma di ricerca Horizon Europe elencate nel Rapporto dell'High Level Group, un gruppo indipendente di 15 esperti di varia estrazione presieduto da Manuel Heitor -ex segretario di Stato per la scienza, la tecnologia e l'istruzione superiore del Portogallo- e del quale fa parte anche la Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza.

Il Rapporto è stato presentato a Bruxelles alla Commissione europea: intitolato "Align, Act, Accelerate Research, Technology and Innovation to boost European competitiveness", evidenzia il valore aggiunto del Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione (R&I) europea e riassume in dodici punti le azioni più urgenti e importanti per rendere l'Europa della ricerca più competitiva e posizionarla quale leader nella governance internazionale in materia di Research&Innovation:

- Adottare un approccio di governo complessivo per allineare la ricerca e l'innovazione alla strategia dell'UE per la competitività e il passaggio a un'economia "pulita" e digitale;

- Rafforzare la competitività globale dell'Europa, renderla "sicura, sostenibile e resiliente";

- Offrire un valore aggiunto tramite un portafoglio di azioni incentrate su eccellenza competitiva, competitività industriale, sfide sociali e un forte ecosistema di ricerca e innovazione;

- Istituire un'unità sperimentale per favorire innovazione ad alto impatto, anche mediante strumenti operativi a finanziamento rapido;

- Rafforzare l'eccellenza competitiva espandendo i finanziamenti per il Consiglio europeo della ricerca, il Consiglio europeo per l'innovazione e le azioni Marie Skłodowska-Curie per attrarre i migliori talenti;

- Stimolare gli investimenti a livello industriale mediante la creazione di un Industrial Competitiveness and Technology Council in grado di orientare al meglio gli investimenti in ricerca e innovazione industriale e garantire la pertinenza all'autonomia strategica;

- Rispondere alle sfide della società attuale attraverso l'ausilio di un Societal Challenges Council, con lo scopo di avvicinarsi alla società civile, comprendere e affrontare le principali questioni sociali (ad esempio, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il tema dei confini, la salute mentale, ecc);

- Costruire un ecosistema di R&I UE inclusivo e attraente assicurando investimenti a lungo termine, promuovendo alleanze universitarie e incoraggiando il coinvestimento degli Stati membri;

- Puntare a una semplificazione del programma, ad esempio riducendo gli oneri amministrativi e adottando strumenti di gestione più agili, anche per le candidature;

- Sviluppare un programma di appalti per l'innovazione per stimolare la scalabilità industriale attraverso soluzioni basate sulla domanda;

- Affrontare la cooperazione internazionale con strategie che tengano conto di un quadro geopolitico frstagliato e in contunuo mutamento;

- Ottimizzare l'innovazione tecnologica "dual use", sfruttandone i vantaggi sia per la sicurezza nazionale sia per le esigenze civili.

Sulla base di queste raccomandazioni, gli esperti hanno sollecitato anche maggiori budget e investimenti più mirati, chiedendo un significativo aumento del budget complessivo per la R&I (dagli attuali 93,5 miliardi di euro a 220 miliardi di euro).

L'High Level Group è stato istituito nel dicembre 2023 con l'obiettivo di fornire raccomandazioni concrete alla Commissione su come migliorare il programma di R&I dell'UE nel breve e nel lungo termine: il Rapporto sarà un elemento chiave in vista dell'eleaborazione proposta della Commissione per il 10° Programma Quadro, che sarà presentata a metà 2025.

