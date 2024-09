Presentata l'edizione 2024 del Festival della Scienza di Genova

30/09/2024

Immagine ufficiale Festival della Scienza 2024

Presentata oggi al Palazzo Tursi di Genova, sede del Comune, il ventiduesimo Festival della Scienza, manifestazione di cui il Cnr è partner: l'edizione 2024 è in programma dal 24 ottobre al 3 novembre, con un programma di oltre 260 eventi dislocati in tutta la città. Presenti, tra gli altri, il neo presidente del Festival Massimo Nicolò, il presidente del Consiglio scientifico Carlo Ferdeghini, la direttrice del Festival Fulvia Mangili, la consigliera delegata del Comune di Genova Barbara Grosso, l'assessore alle Pari Opportunità, Sport e Scuole di Regione Liguria Simona Ferro e Nicoletta Viziano del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

"Sfide" è la parola chiave scelta per il 2024, filo conduttore del vasto programma articolato in mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi speciali, molti dei quali orientati a temi di attualità quali la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici, il consumo e la reperibilità di acqua ed energia, le nuove tecnologie dalla robotica agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, fino al legame con le arti e la società, e molto altro ancora.

Il contributo della rete Cnr sarà anche quest'anno ampio e multidisciplinare, a partire dall'atteso ritorno della mostra scientifica "Agorà", che conduce alla scoperta della matematica del Mediterraneo antico. Sarà una delle 15 mostre complessivamente ospitate al Festival, accanto all'offerta di oltre cento laboratori fortemente multidisciplinari e interattivi, a un qualificato panel di conferenze e lectio magistralis che conta già 280 ospiti, e in più spettacoli, eventi speciali e tanti momenti di intrattenimento. Torna inoltre, in questa edizione, il Raise Village, a cura del progetto PNRR Raise (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment) a cui il Cnr partecipa in maniera significativa, con presentazione dei risultati già raggiunti dal progetto e un ampio palinsesto di incontri e dimostrazioni, allestito alle Cisterne di Palazzo Ducale.

"Un palloncino che cresce all'interno di una gabbia di metallo, quasi a volerne superare i limiti: una perfetta metafora del pensiero scientifico, che per sua natura vuole sempre andare oltre", ha spiegato Carlo Ferdeghini, già direttore del Cnr-Spin e oggi presidente del Consiglio scientifico del Festival, commentando l'immagine ufficiale scelta per la manifestazione, una rielaborazione di un’opera del fotografo Bobby Doherty.

Il programma del Festival (in fase di completamento) è già disponibile sul sito www.festivalscienza.it. Sempre online sono disponibili i biglietti e gli abbonamenti, ed è possibile prenotare i vari eventi già presenti in programma.

