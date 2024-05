28/05/2024

Personale Cnr-Ias

Il 27 maggio 2024, presso dell’Istituto Comprensivo “L. Pirandello - S.G. Bosco”, si è tenuto l’Open day “A scuola con la Scienza: Biodiversità e discipline STEM”.

I ricercatori dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ias) hanno incontrato gli alunni, i genitori e i docenti e hanno presentato loro le attività portate avanti dal Cnr con l’obiettivo di comunicare, valorizzare e condividere il ruolo della ricerca scientifica e, nello specifico, l’importanza della tutela e conservazione della biodiversità.

Sono stati presentati i laboratori: “Touch with hand”: tutto per gioco niente per gioco", "I suoni del mare – alla scoperta del paesaggio acustico marino", “Ecologia della pesca”, "Come sta il mare? "Attività e tecniche di monitoraggio", "Misurare il mare" e "Donne e uomini della ricerca nella ex Tonnara di Capo Granitola, ora Cnr-Ias".

L'attività ha coinvolto 12 classi della scuola secondaria di I grado e le quinte elementari per un totale di circa 320 studenti. All'Open day hanno partecipato anche i 15 studenti, del progetto Eureka, formati ad hoc lo scorso 6 maggio presso il Cnr-Ias di Capo Granitola.

Le attività svolte rientrano nell’ambito dello SPOKE 7 “Biodiversità e società: comunicazione, educazione e impatto sociale” del Centro Nazionale della Biodiversità (NBFC) del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all’impresa Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies finanziato dall’Unione Europea Next generation eu (D.D. 1034 del 17 giugno 2022) e del Progetto “Eureka, due dimensioni, un progetto”- Intervento A: Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023).

