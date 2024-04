11/04/2024

Presentazione laboratori

L’11 aprile, all'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Cnr (Cnr-Imaa) di Tito Scalo (PZ), si è conclusa l'ottava edizione dell’evento “Il Cnr-Imaa incontra le scuole: lezioni aperte”, una kermesse di tre giorni di disseminazione e divulgazione scientifica dedicata a tematiche ambientali e rivolta alle scuole superiori di secondo grado. Fin dalla prima edizione lo scopo è stato quello di incrementare interesse verso la scienza negli studenti, la cultura scientifica in generale e sensibilizzare gli stessi su specifiche problematiche e criticità legate all’ambiente.

Il 9-10-11 aprile il Cnr-Imaa ha accolto nella propria struttura ben 265 studenti, che accompagnati dai loro professori hanno avuto l’opportunità di essere a contatto diretto con i ricercatori e scoprire insieme a loro l’affascinante mondo della ricerca.

L’evento – che da anni viene portato avanti con successo – ha visto un notevole incremento di richieste di partecipazione da parte di scuole non solo lucane ma anche di regioni limitrofe. Infatti, a quest'ultima edizione hanno partecipato gruppi di studenti provenienti dal Liceo classico Orazio Flacco (PZ), dal Liceo di scienze umane Gianturco Rosa (PZ), dal Liceo scientifico Pier Paolo Pasolini (PZ) e dal Liceo scientifico Braucci di Caivano (NA).

Durante la tre giorni di questo aprile 2024, si è parlato e discusso insieme ai ricercatori del Cnr-Imaa di:

- “Lidar per lo studio dell’atmosfera” (Lucia Mona, Donato Summa e Aldo Amodeo)

- “Candele, sigarette e incensi: sorgenti di particelle fini e “dark” in ambienti Indoor” (Giulia pavese, Mariarosaria Calvello)

- “Mineralogia e Geochimica: discipline applicate allo studio dei rischi per l'ambiente e la salute” (Rosa Sinisi, Vito Summa)

- “Analisi spettrofotometriche su matrici vegetali di importanza ambientale ed agroalimentare” (Nunzia Cicco e Michele Larocca)

- “Città resilienti e sostenibili: cosa c’è sotto”? ” (Vincenzo Serlenga, Valeria Giampaolo e Luigi Capozzoli)

- ”Metodi e tecnologie per il monitoraggio incendi: il sistema Firesat” (Rosa Lasaponara, Angelo Aromando e Nicola Afflitto).

Tutti i ricercatori del Cnr-Imaa, oltre ad illustrare brevemente i risultati e la fattibilità pratica dei loro studi, hanno aperto le porte dei loro laboratori agli studenti per renderli veri ed attivi protagonisti del mondo della ricerca.

Per informazioni:

Licia Fanti

Cnr-Imaa

Contrada Santa Loja, Zona Industriale, Tito Scalo (PZ)

licia.fanti@cnr.it

0971427311

