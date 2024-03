28/03/2024

Vincitori Olimpiadi Neuroscienze Pisa (credits Cnr-In)

Il 15 marzo, con il patrocinio dell’Università di Padova, l’Istituto di Neuroscienze del Cnr (Cnr-In) ha ospitato negli istituti di Pisa (sede principale), Cagliari e Padova la fase regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze 2024 per le rispettive regioni (Toscana, Sardegna e Veneto).

Le Olimpiadi delle Neuroscienze, giunte alla quattordicesima edizione, sono inserite nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione (D.M. n. 541 del 18 Giugno 2019) e costituiscono le fasi - sia locale che nazionale - della International Brain Bee (IBB), una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Attualmente coinvolge più di 50 paesi in tutto il mondo. Obiettivo principale della competizione è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, con lo scopo finale di attrarre giovani talenti alle neuroscienze di base e cliniche, in una sfida contro le malattie che colpiscono il sistema nervoso, per gran parte delle quali non vi sono cure risolutive.

La fase regionale della competizione è stata organizzata dai rispettivi coordinatori regionali, nonché ricercatori e tecnologi dell’istituto stesso (Laura Baroncelli, Letizia Mariotti, Anna Lisa Muntoni, Annalisa Pinna, Laura Restani, Micaela Zonta), e ha visto la partecipazione dei migliori studenti selezionati nelle scuole superiori durante la fase locale, per un totale di 90 partecipanti.

Gli iscritti si sono confrontati dapprima secondo un’organizzazione a squadre, nella risoluzione di un cruciverba, e successivamente in altre due prove individuali nozionistiche, che hanno portato alla selezione dei tre migliori studenti per ogni regione. Nello specifico, i talentuosi vincitori sono stati (in ordine rispettivamente per primo, secondo e terzo classificato): Toscana - Viola Salvatici, Loni Mattia, Andrea Fantoni; Veneto - Clelia Libera Marconi, Sofia Franzoni e Adriana Zaverukha; Sardegna - Cecilia Mameli, Antonio Deriu, Francesca Murru.

Il primo classificato di ogni regione parteciperà alla fase nazionale di Roma, nel mese di maggio.

Promotore dell’evento nazionale è la Società italiana di neuroscienze (Sins), una delle più importanti a carattere interdisciplinare per lo studio del sistema nervoso e delle sue malattie. I vincitori della prova nazionale dei singoli stati si sfideranno poi nella competizione internazionale e i migliori classificati verranno invitati a partecipare all’International Brain Bee NextGen, che si terrà in presenza a Boston, Usa, nel mese di luglio 2025, in occasione dell’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC).

Gli studenti che hanno preso parte all’evento hanno avuto modo di interagire con i ricercatori e tecnici Cnr e di ascoltare interessanti seminari organizzati dai coordinatori, come quello di Alessandro Sale (dirigente di ricerca del Cnr-In di Pisa) sulla plasticità del cervello dal titolo “Il cervello che cambia: dalla plasticità del giovane alle potenzialità dell’anziano”, tema di grande attualità che ha riscosso molto interesse e curiosità tra i giovanissimi studenti.

In Toscana i tre migliori studenti sono stati premiati dalla Fondazione Matteo Caleo, che già dallo scorso anno supporta la manifestazione, molto cara a Matteo Caleo (prof. ordinario all’Università di Padova, precedentemente dirigente di ricerca dell’Istituto di Neuroscienze di Pisa e coordinatore nazionale delle Olimpiadi di Neuroscienze), scomparso prematuramente nel 2022. La Fondazione ha donato a ogni vincitore un libro del prof. Lamberto Maffei. In Sardegna, invece, i vincitori hanno ricevuto una copia del libro ‘Il Talento del cervello’, scritto dalla prof.ssa Michela Matteoli, già direttrice dell’Istituto di Neuroscienze.

La vivace competizione ha contribuito a creare un clima stimolante e coinvolgente, dimostrando il crescente interesse per le Neuroscienze tra i giovani.

