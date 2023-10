Cosmos: un festival "cosmico" a cavallo tra scienza, cultura e società

17/10/2023

Una delle attività proposte da Cnr-Ipcf

Dal 4 al 7 ottobre, si è svolto a Reggio Calabria il Festival Cosmos 2023 che ha animato la città e il territorio reggino con eventi scientifici e culturali, accompagnando la fase finale del Premio Cosmos, assegnato annualmente per la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata in lingua italiana. Il Premio, nato dall’intuizione del Prof. Gianfranco Bertone (professore di Fisica Astroparticellare presso l’Università di Amsterdam) e supportato dalla città metropolitana di Reggio Calabria e dal planetario Pythagoras di Reggio Calabria, coinvolge gli studenti delle scuole superiori in Italia e all’estero nella lettura e nella valutazione dei migliori libri di divulgazione scientifica e mira a riconoscere il lavoro degli scienziati e l’impegno di quanti contribuiscono a diffondere cultura e conoscenza scientifica.

Il Festival Cosmos è un’iniziativa volta a promuovere il dialogo tra scienza, cultura e società, attraverso laboratori scientifici, conferenze pubbliche, esposizioni e seminari. L’iniziativa coinvolge scienziati di fama internazionale, enti di ricerca, istituzioni culturali, imprese e cittadini, nella convinzione che la cultura scientifica possa offrire nuove prospettive e aprire scenari inesplorati.



L’Istituto per i processi chimico-fisici (Ipcf) del Cnr, in sinergia con il Planetario Pythagoras, l’Università della Calabria, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e gli studenti dei gruppi “EPS Young Minds & OPTICA” di Messina, ha contributo alla realizzazione e all’animazione dei laboratori didattici del Festival Cosmos, che sono stati ospitati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria presso Palazzo Alvaro e Piazza Italia.



I laboratori aperti di “COSMOS eXperience” hanno permesso a numerosi studenti, dai più piccoli ai più grandi, e a tutta la cittadinanza di avvicinarsi alla scienza in modi non convenzionali seguendo percorsi didattici originali e coinvolgenti. Bambini, ragazzi e adulti di ogni età, animati da curiosità ed entusiasmo, sono stati i protagonisti dei nostri laboratori grazie ai quali si sono potuti avvicinare a concetti scientifici fondamentali con un approccio divertente e giocoso, perché, come diceva Piero Angela: «La scienza ha questo di bello: che unisce le generazioni, perché le regole non cambiano, come le mode, da una generazione all’altra, ed è un percorso di conoscenza lungo il quale tutti possono inoltrarsi, a condizione, naturalmente, che il racconto sia fatto in modo chiaro e comprensibile».

Per informazioni:

Antonino Foti

CNR - Istituto per i processi chimico-fisici

antonino.foti@cnr.it

090/39762215

Vedi anche: