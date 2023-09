Giulia Andrighetto (Cnr-Istc) vincitrice di un Advanced grant FIS

07/09/2023

Giulia Andrighetto (Cnr-Istc)

Giulia Andrighetto, dirigente di ricerca presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (Istc) del Cnr e coordinatrice del Laboratory of Agent Based Social Simulation, ha ricevuto un Advanced Grant nel settore Social Sciences and Humanities dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS) del Ministero dell’Università e della Ricerca (FIS 2021). Questi fondi consentono di condurre progetti di ricerca innovativi ad alto rischio con un finanziamento fino a 1,5 milioni di euro e una durata di cinque anni.

Con il progetto “NORMS@RISK: Dynamics of Social Norms Under Collective Risk”, la ricercatrice propone di studiare come le norme sociali - regole informali che disciplinano la vita collettiva, prescrivendo cosa si deve o non si deve fare – possano svolgere un ruolo cruciale nel risolvere urgenti problemi sociali, ambientali e sanitari, come il cambiamento climatico, le pandemie e lo sfruttamento di risorse ambientali.

“Studi precedenti hanno dimostrato l’importanza delle norme sociali in contesti stabili; tuttavia le principali sfide globali contemporanee sono spesso caratterizzate da incertezza, rischio e continuo cambiamento: queste condizioni potrebbero rendere le norme sociali inefficaci a risolvere problemi di azione collettiva”, afferma Andrighetto. "Per far fronte a questo problema, il progetto finanziato dal FIS si pone due obiettivi principali: il primo è spiegare come emergono, si diffondono e cambiano le norme sociali in situazioni di crisi collettiva. Sviluppare questa conoscenza consentirà di identificare quando le norme sono, e quando invece non sono, soluzioni efficaci per promuovere un cambiamento comportamentale duraturo nel tempo e sostenibile. Il secondo obiettivo consiste nell'identificare, sulla base di evidenze empiriche, interventi che possano essere utilizzati da ricercatori e esperti di dominio per favorire cambiamenti comportamentali efficaci e che resistano nel tempo. A tal fine, il progetto adotterà un approccio interdisciplinare che integra metodi osservazionali, sperimentali e computazionali".

Giulia Andrighetto

Cnr - Istc

giulia.andrighetto@istc.cnr.it

