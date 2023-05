Assegnata la Eurographics Gold Medal 2023 a Roberto Scopigno, direttore Cnr-Isti

12/05/2023

Hans-Peter Seidel (sinistra), Max Planck Institut, premia Roberto Scopigno (destra), Cnr-Isti

Roberto Scopigno, direttore dell'stituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo" di Pisa (Cnr-Isti), ha ricevuto la Eurographics Gold Medal 2023, come riconoscimento dei risultati scientifici prodotti nella sua carriera e per il ruolo di leadership esercitato in Italia e in Europa sulle tematiche della computer graphics. La Gold Medal gli è stata consegnata il 9 maggio 2023 nella cerimonia di apertura della conferenza Eurographics 2023, in corso a Saarbrücken (Germania).

Il testo dell’award ripercorre i principali risultati della carriera scientifica di Scopigno, e sottolinea l’impatto del suo lavoro nel settore del Digital Heritage, menzionando la creazione di una notevole rete di collaborazioni internazionali e la leadership scientifica, conseguita nei settori della digitalizzazione 3D/2D e delle tecnologie interattive per la visualizzazione e preservazione di Beni Culturali.

La Eurographics Gold Medal è un premio di primo piano assegnato a persone che hanno dato un contributo eccezionale agli obiettivi di Eurographics. Questi contributi possono essere sotto forma di sforzi di ricerca eccezionali e all'avanguardia nei domini di Eurographics, o altri contributi importanti alle attività sostenute dall'associazione, come gli sforzi educativi, o l'organizzazione e la funzione dell'associazione.

