Lo Story Map Building and Visualizing Tool di Cnr-Isti tra i vincitori dei DH Awards

07/04/2023

L'interfaccia di accesso di SMBVT

Lo Story Map Building and Visualizing Tool (SMBVT), uno strumento semi-automatico per costruire narrazioni e visualizzarle come story map messo a punto dall'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo" (Cnr - Isti) ha vinto i DH Awards nella categoria "Best DH Tool or Suite of Tools".

DH Awards è un'iniziativa internazionale annuale il cui comitato scientifico seleziona, su segnalazione della comunità di studiosi e professionisti delle Digital Humanities, una serie di progetti e iniziative che coniugano il digitale con le discipline umanistiche. I progetti nominati nelle varie categorie vengono poi premiati in base ai voti espressi dalla comunità.

SMBVT è stato sviluppato utilizzando le tecnologie del Semantic Web dal gruppo di Digital Humanities del laboratorio AIMH del Cnr-Isti: alla sua progettazione e sviluppo hanno collaborato Valentina Bartalesi, Emanuele Lenzi e Nicolò Pratelli.

