07/04/2023

L'allestimento presso Fondazione Idis - Città della Scienza

Si è conclusa il 2 aprile la mostra “AQUAE. Il futuro è nell’oceano” allestita presso Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli: più di 75.000 i visitatori, di cui 55.000 studenti di scuole di ogni ordine e grado, che hanno interagito con exhibit, esperimenti, attrezzature scientifiche, modelli in scala e videoinstallazioni alla scoperta degli oceani.

Frutto di un'ampia collaborazione tra l'Unità Comunicazione e vaire strutture che si occupano di ricerca ambientale - il Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente (Cnr-Dstta), l'Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), l'Istituto per lo studio degli impatti antropici e la sostenibilità in ambiente marino (Cnr-Ias), l'Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), l'Istituto di ingegneria del mare (Cnr-Inm)- “Aquae. Il futuro è nell’oceano” è una mostra scientifica itinerante che presenta al pubblico un percorso ricco di esperienze interattive sulle più importanti tematiche legate al mare, all’oceanografia e alle tecnologie ad esso collegate.

Il nostro Pianeta, visto dallo spazio, appare come una grande sfera blu. A dispetto del suo nome, infatti, il 71% della Terra è ricoperto dagli oceani, che svolgono funzioni indispensabili per la nostra sopravvivenza. Regolano il clima, ospitano una incredibile biodiversità, forniscono sostentamento a milioni di persone e veicolano l’80% dei commerci mondiali.

Oggi il mare e i suoi fondali costituiscono un campo d’indagine e di studio di grande rilevanza scientifica non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro, in cui il ruolo dell’oceano diventerà sempre più determinante per le condizioni di crescita e di sviluppo dell’intera umanità.

La mostra si propone di descrivere le principali caratteristiche dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile.

