L'Unità Editoria del Cnr e il Cnr-Ispc firmano un accordo di collaborazione

28/03/2023

Accordo di collaborazione tra Unità Editoria Cnr e Cnr Ispc

Ad un anno dal lancio dell’Open Portal, la piattaforma dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispc) per raccogliere, esporre e valorizzare la produzione scientifica dell’Istituto seguendo una politica open access, lo scorso 16 marzo 2023 la responsabile dell’Unità Editoria Cnr, Sara Di Marcello e la direttrice del Cnr-Ispc, Costanza Miliani, hanno siglato un accordo di collaborazione per attività congiunte nell’editoria scientifica.

Tra le finalità dell’accordo, aiutare i colleghi dell’Istituto nelle varie fasi di preparazione delle loro opere editoriali; incentivare l’open access; incoraggiare lo sviluppo di nuovi progetti editoriali rivolti a un pubblico giovane e di non addetti ai lavori; promuovere i prodotti editoriali dell’Istituto editi da Edizioni Cnr attraverso l’organizzare e la partecipazione di manifestazioni, eventi e fiere del settore.

"La neonata Unità Editoria del Cnr si pone al servizio degli Istituti, riprendendo, in particolare con il Cnr-Ispc, una collaborazione consolidata negli anni passati, per individuare insieme ai ricercatori nuovi percorsi e opportunità che, attraverso le pubblicazioni, possano far conoscere le loro attività di ricerca", afferma Sara Di Marcello, responsabile dell’Unità Editoria Cnr.

L’accordo sottolinea l’impegno dei due soggetti nella diffusione delle pubblicazioni scientifiche a stampa e digitali ad accesso aperto, nella cosiddetta fairificazione (dall’acronimo FAIR: Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability) dei dati della ricerca scientifica e nell’espansione delle pratiche di scienza aperta.

"L’accordo di collaborazione con l’Unità Editoria del Cnr rafforza la strategia del Cnr-Ispc nell’editoria scientifica e divulgativa a favore delle comunità scientifiche di riferimento per le scienze del patrimonio e per il beneficio della società, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale per la Scienza Aperta", conclude Costanza Miliani, direttrice del Cnr-Ispc.

