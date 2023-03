FameLab 2023, aperte le candidature per la competizione internazionale di comunicazione della scienza

31/03/2023

Verona Grieco, tra i vincitori di FameLab 2019

Sono aperte le candidature all’edizione 2023 di FameLab, la competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. FameLab Italia (www.famelab-italy.it) è coordinata Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Science Festival e realizzata nel 2023 in partnership con oltre 100 partner scientifici e culturali tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

FameLab è una gara di public speaking riservata a giovani ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi che in soli 3 minuti devono presentare un contenuto scientifico in linguaggio divulgativo (in italiano o in inglese) e conquistare i voti di una giuria di esperti provenienti dal mondo della scienza e della comunicazione. La competizione è un evento speciale e originale per diffondere la propria attività di ricerca, una vetrina e un punto d'incontro internazionale per i giovani ricercatori, un'opportunità di formazione su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione in pubblico.

L’edizione 2023 di FameLab vede due grandi novità: per la prima volta la competizione sarà aperta non solo a concorrenti di ambito scientifico, medico e ingegneristico ma anche a concorrenti di ambito umanistico che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie, e dati scientifici e ne parleranno nei loro talk. Sono ammessi coloro che si occupano di antropologia, archeologia, economia, filosofia, geografia, giurisprudenza, linguistica, letteratura, storia dell’arte, psicologia, scienze politiche, sociologia e storia. Inoltre, il campione nazionale si aggiudicherà l’accesso alla finale internazionale e un premio di 1500 euro.

Sono previste una serie di selezioni locali in 12 città italiane, quattro delle quali vedono tra i partner alcune strutture CNR: Ancona (CNR - IRBIM), Camerino (CNR - ICCOM, CNR - INO, CNR - ISPC), Catania (CNR - IMM) e Genova (CNR - Unità Comunicazione). Le selezioni si terranno tra il 31 marzo e il 19 maggio con il seguente calendario:

- ANCONA - 18 maggio

- BRESCIA - 9 maggio

- CAMERINO - 17 maggio

- CATANIA - preselezione 8 maggio (selezione finale 11 maggio)

- COSENZA – 16 maggio

- GENOVA – 13 aprile

- LECCE – 19 aprile

- PALERMO – 6 maggio

- PERUGIA - 16 maggio

- PISA - 19 maggio

- TORINO - 6 maggio

- TRIESTE – 31 marzo

I requisiti di ammissibilità sono reperibili a questo link. Per tutti gli iscritti è prevista una breve masterclass gratuita online durante la quale verranno illustrate le regole di FameLab Italia e forniti alcuni suggerimenti per la realizzazione delle presentazioni. Tutte le date delle brevi masterclass sono reperibili nel sito ufficiale nelle pagine delle singole selezioni.

I primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all’11 giugno 2023, e alla finale nazionale in programma il 30 settembre a Perugia. Il vincitore italiano gareggerà per diventare campione mondiale 2023 alla finale internazionale in programma il 24 novembre 2023.

Per informazioni:

Luca Balletti

CNR - Unità Comunicazione

Corso Perrone, 24 - 16152 Genova

luca.balletti@cnr.it

0106598787

Francesca Messina

Responsabile Unità Comunicazione Cnr

Corso Perrone, 24 - 16152 Genova

Tel. 0106598745 e-mail francesca.messina@cnr.it

