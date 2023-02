Le porte del Cnr aperte a studenti e studentesse per l'evento "Sharing the future"

16/02/2023

Un momento formativo, ma anche una preziosa occasione per mettere in collegamento studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori con il mondo della scienza e della tecnologia: oggi il Cnr ha aperto le porte della sua sede di piazzale Aldo Moro per festeggiare i suoi cento anni di vita, insieme a Fondazione Mondo Digitale.

Protagonisti della mattinata di oggi, dunque, sono stati gli oltre 300 ragazze e ragazzi, provenienti da scuole secondarie laziali di II grado, che hanno avuto la possibilità di rivolgere le loro domande alle ricercatrici e ai ricercatori dell’Istituto per approfondire progressi e scoperte su temi quali la salute dell’uomo e del pianeta, ambiente ed energia, intelligenza artificiale.

Dopo i momenti di saluto iniziali, moderati dal giornalista di Radio 3 Scienza, Marco Motta, si sono articolate 6 sessioni su robotica, scienze della vita, sostenibilità, energia pulita, sostenibilità, intelligenza artificiale e transizione digitale.

Il format è stato quello di proporre gli scienziati e le scienziate del Cnr come role model, modello di riferimento positivo per tramettere valori e interessi che fungano da ispiratori per gli studenti partecipanti. “Occorre ricordare che le grandi sfide del nostro tempo vanno puntellate sulle ricerche e sui progressi portati avanti dalle istituzioni scientifiche. Fondazione Mondo Digitale parte dall’idea che la via migliore per combattere gli stereotipi, le “fake news”, le campagne di disinformazione tendenziose sia quella di valorizzare il lavoro di ricercatori e scienziati. Loro possono davvero rappresentare dei modelli di riferimento e tramettere valori, interessi positivi, possono ispirarvi per i vostri progetti di vita” - ha commentato Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale.

Nel suo messaggio, la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza ha evidenziato ai ragazzi presenti che la scienza è soprattutto una grande opportunità: non solo per perseguire l'obiettivo della curiosità scientifica e la possibilità di arrivare a nuove scoperte, ma anche per il bene stesso dell'umanità: “Oggi – ha affermato – c’è bisogno di sempre più scienza per rispondere alle grandi sfide del pianeta: dalla crisi energetica alla digitalizzazione , dalla transizione ecologica alla capacità di individuare soluzioni per contrastare problemi come la fame nel mondo, le pandemie, la scarsità di acqua, o la scarsità di materie prime, oggi all’origine di tanti conflitti. Nella società della conoscenza in cui siamo immersi, le relazioni a cui oggi assistete sono le “chiavi” che vi permetteranno di capire l’importanza della ricerca, i suoi legami con la cultura, la salute, il benessere dei cittadini, e che serviranno come orientamento per il vostro futuro”.

